Opinión 11-04-2019

Madre laboriosa (Raúl Briones)

Madre laboriosa, de manos amorosas, hoy temblorosas

madre amable de alma y corazón incansable,

tu bondad se refleja en tu humildad

tus hijos tu sostén.. gracias a ti persisten



Madre laboriosa, Dios te bendiga madre querida.

tu fuerza y dedicación no mitigó tu inspiración.

desde el amanecer del alba al ocaso

en silencio laboró tu ser.



Madre laboriosa, no supiste de penas ni tristeza,

me cuidaste con amor y firmeza.

trabajaste sin aliento

solo con tus hijos en tu regazo,

sentías el descanso.



Sin ningún boceto criaste hijos y nietos,

fuistes una madre ejemplar,

por ti levantaría un altar.

madre laboriosa silenciosa y juiciosa,





Te amo madre mía de buen corazón,

dios bendiga tu ser con justa razón.

el sabe de tus sacrificios y tesón

perdóname madre tus lágrimas cuando llorabas por mí.



Tu espíritu luchador se aferra a la vida con ímpetu

perdón por no abrazarte lo suficiente cuando te tuve cerca,

gracias madre amorosa por tu vida tan valiosa.