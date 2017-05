Opinión 12-05-2017

Madre prodigiosa

He tenido la fortuna de conocerla y ser su amigo. Por lo tanto, soy testigo de sus actos y resultados. No exagero al exponer sus virtudes, que ameritan destacar en el día de la mamá a esta bella dama, que es una maravilla de madre.

Su mirada es tan preciosa y celestial que no necesita azul celeste en sus ojos para ser más lindos y tener el valor que aumenta su ternura que se endulza, cuando recuerda a sus hijos. Dos talentosos deportistas (atletas) que han sido portadores de medallas de oro y plata, obtenidas en competencias extranjeras y nacionales. Si no aporto detalles, es porque soy linarense, desabrido, envidioso y egoísta. Pues si no es familiar, oculto aquellos triunfos que debieran ser el orgullo de mi ciudad.

Y este logro, es mérito de una gran mamá.

La que muestra su satisfacción cuando habla de ellos. Es lo que todas las madres del mundo debieran practicarlo y no apocarlos, como generalmente sucede.

Es una mujer como pocas, la que sabe de cordura al aplicar conducción, protección y educación. Sacrificando momentos de placer; quizás es de aquellas que cuando tuvo su primer bebé en el vientre, escondió el miedo en noches de inviernos, sintiendo aquellos relámpagos y truenos que chocaban sus luces en los ventanales y para no asustar su cría, entonaba canciones de cuna y tal vez sus preciosos ojos mojados por lágrimas del amanecer esperando la llegada de su compañero.

Los niños crecen, porque el tiempo pasa y uno en la Universidad la va dejando casi sola y eso causa pena. Mi imaginación la descubrió en una mañana fría y oscura, abriendo las puertas de su lugar de trabajo. La húmeda neblina mojaba su hermosa cabellera, por sus lozanas mejillas corría una lágrima de cristal y su corazón emitía suspiros de tristeza e impotencia. Hasta la luna que ya se escondía, para dormir su noche de día, apagó su luz para averiguar el origen de la tristeza de tan bella mamá. La luna no lo supo, ni yo tampoco…Solo sé, que es una mujer tan maravillosa y encantadora que ya en funciones, extendió una amplia sonrisa a sus colegas y al público una atención digna de ovacionar…Sé y no lo dudo, que dentro de su ser imponía aquella disciplina de que los problemas quedan en casa y los del trabajo en su lugar… Tenía que seguir laborando. Ejemplar de gran mamá. Luego un cigarro maldito en sus labios, intentaba entregar un placer equivocado.

No discuto y no lo dudo, que existen otras madres como ella, por eso me rebelo cuando se les ignora su tortuoso existir en el mundo del deber y sus virtudes se les cubre con ese velo silencioso y oscuro, premiando a talentos inventados y destacando a las que aparentan ser y no lo son.

Bonitos poemas en el día de la madre, olvidando que las realmente madres como Rebeca, son todo una poesía sagrada y bella.