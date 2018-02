Crónica 10-02-2018

Madres tranquilas y niños felices

Con un Show artístico preparado por los profesores y alumnos participantes del programa “Centro para niños con cuidadores”, destinado principalmente a hijos de temporeras, se puso término a estas actividades realizadas durante el mes de enero en el Liceo Juan Gómez Millas y que fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Social a través del departamento de Dideco en la ciudad de Yerbas Buenas.





En este acto final asistieron las concejales Eliana Parada, Carmen Manríquez, Naida Donoso y las madres de los niños, quienes aplaudieron calurosamente cada número artístico que fueron presentando.



Katerin Martínez, quien estuvo a cargo de este programa, señaló que: “Hemos tenido una excelente asistencia de niños, con los que visitamos centros turísticos, fuimos a Colbún Machicura, visitamos la piscina, nos recreamos de diferentes maneras, la idea era que los niños estuvieran muy entusiasmados durante todo este tiempo”.



Una vez finalizado el show, la concejal Eliana Parada indicó que el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad implementan este tipo de iniciativas para niños menores, cuando la mamá está trabajando, en esta oportunidad estuvimos presente en este espectáculo público que se organizó en el Liceo Juan Gómez Millas de Orilla de Maule.

La autoridad también se manifestó muy emocionada “Me encantó la participación de los chicos, la personalidad que desarrollan y sobre todo ver que las mamás están apoyando la gestión que ellos hacen”.

Por su parte Marcia Santos, mamá de dos gemelas beneficiadas, contó que trabaja en Talca como asesora del hogar “Ya que aquí en Yerbas Buenas no me dieron pega, yo me voy de acá a las 8 de la mañana y me voy tranquila porque mis hijas quedan bien cuidadas… trabajo tranquila y agradecida de los profesores , donde mis hijas conocieron diferentes lugares y muy agradecida por el programa centra para niños”.



Ceremonia similar se realizó en el Liceo Juan de Dios Puga.