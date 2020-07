Agricultura 10-07-2020

Magallanes: Abren Isla Carlos y Paso del Indio para extracción de almejas y cholgas

Luego del análisis de muestras extraídas de los sectores de Isla Carlos y Paso del Indio, al sur de Puerto Edén, en la Provincia de Última Esperanza, en la Región de Magallanes, se determinó su apertura para la extracción de almejas y cholgas, al no detectarse presencia de marea roja.

"Nos encontramos en momentos de pandemia, con todo lo que esto implica en materia de cambio de vida, pero también no debemos descuidarnos en la prevención de intoxicaciones, que se encuentran presente de forma permanente", indicó la profesional de la Seremi de Salud, Paulina del Solar.

Agregó que el organismo realiza una permanente vigilancia en el territorio marino, ya sea a través de pruebas en el borde costero, de pescadores y de los cruceros del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).

"En la zona se encuentran presentes tres tipos de toxinas, como son el veneno paralizante (VPM), diarreico (VDM) y amnésico de los mariscos (VAM), por lo que hay que siempre hay adoptar las medidas de correspondientes, puesto que el fenómeno no genera cambio en el olor, color y sabor", explicó Solar.

Desde 1972 a la fecha se han registrado 341 intoxicados por marea roja, de los cuales 23 han fallecido.