Nacional 11-04-2018

Maitén Montenegro se suma como jurado de "Rojo": "Sé que a veces me tocará ser la mala de la película"

Poco a poco se han ido vislumbrando detalles acerca de cómo será el regreso del show de talentos "Rojo", semillero de TVN donde hace diez años vieron la luz artistas que hoy gozan de gran renombre como Mon Laferte, Rodrigo Díaz y María Jimena Pereyra.

ras la confirmación de Álvaro Escobar como conductor del espacio, el martes se confirmó a la primera integrante del jurado: Maitén Montenegro, quien tendrá la misión de evaluar el desempeño de los artistas que debutarán en pantalla. "Para un artista todas las vías de desarrollo son válidas: las academias, las universidades y la televisión. Son distintas opciones y tú decides a cuál apuestas", cuenta a Emol. "La televisión te pone a prueba como artista, te obliga a pensar en tu imagen y a reaccionar en un marco de velocidad, de tiempos rápidos y dinámicos, que ponen a prueba tu madurez", agrega. Montenegro ve a "Rojo" como "una buena oportunidad de aportar a los nuevos talentos y al recambio artístico que se necesita mucho". "Me alegra que surjan estos programas de competencia, que al mismo tiempo nos ayudan a definir la identidad artística de Chile", asegura. - Entre juez malvado o piadoso, ¿qué rol piensa jugar? - No es una tarea fácil. Voy a estar ahí para aconsejarlos y orientarlos y sé que a veces me tocará ser la mala de la película. Lo importante es que se queden los mejores. Yo creo que soy un jurado con una gran experiencia, 54 años de carrera donde me tocó, por ejemplo, dirigir el casting en Univisión, allí vi mucho talento, proveniente de Estados Unidos, México, Venezuela y otros países. Por eso diría que tengo vasta trayectoria detectando talentos y te puedo decir: Lo que parece malo, a veces es bueno".