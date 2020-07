Nacional 11-07-2020

Mall Apumanque acusó "diferencia de trato" entre comercios y marcas del retail



El Mall Apumanque acusó discriminación por parte del Gobierno que, a juicio de dicho centro comercial, está favoreciendo las operaciones de las grandes cadenas de operadores del país.

Estas declaraciones surgieron luego que la Cámara de Comercio de Santiago pidiera zanjar el debate en torno al criterio para determinar cuáles productos son esenciales para su comercialización tras consignar por parte del Gobierno que elaboraría "criterios y estándares" para definir la categoría de los productos.

El Mall Apumanque contiene tiendas no departamentales y fue reabierto el pasado 29 de mayo por un día y cerrado posteriormente por el municipio de Las Condes por el riesgo de contagios por Covid-19 que esto conllevaba.

A través de un comunicado difundido por La Segunda, indicaron que "existe una diferencia de trato notoria en la forma en cómo se fiscaliza el funcionamiento de determinadas marcas del retail y otras plataformas tecnológicas, en relación a empresas o centros comerciales de menor tamaño que cumplen con las mismas condiciones para vender de forma online".

El gerente de Marketing del Apumanque, Edwin Youlton, sostuvo en el vespertino que "lo que falta es una definición clara y precisa de lo que no es esencial, eso nos permitiría, por ejemplo, modular y tener claridad sobre qué cosas podríamos comercializar en nuestro Marketplace".

Además, pidieron un criterio sin diferenciación y que los supermercados no aprovechen esta instancia para "comercializar otros productos que no son esenciales", por lo que anunciaron que están preparando una plataforma online para que sus 365 locatarios puedan operar.