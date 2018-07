Opinión 20-07-2018

Malú Gatica, la gran dama del espectáculo

Como la gran dama del espectáculo, fue apodada María de la luz Enriqueta Gatica Boisier, más conocida como Malú Gatíca, nacida un 15 de enero de 1922, en la sureña comuna de Purén, IX Región de la Araucanía.

A los siete años, parte junto a su padre, Roberto Gatíca, periodista, su madre Leonie Boisier y su hermana a Nueva York, donde aprendería de música y arte. Al respecto en una entrevista señaló: “Cuando mis padres se separaron, mi papá partió a Nueva York con un contrato en la radio National Broadcasting. De ahí me eduqué en Chile y en Nueva York, estuve en 11 colegios. Imagínate lo que significaría para una chica de 7 años ser trasplantada de Purén, ese lugar idílico, a la urbe de Nueva York. En esa ciudad descubrí un mundo nuevo y deslumbrante”.

A los 16 años, en 1938, debuta como cantante en la radio de Manhattan marcando así, el inicio de su carrera: “A los 16 años me enrolé en una escuela de pintura y también descubrí la música a través de mi empleada negra que cantaba con una voz maravillosa. Ella cantaba, cantaba, y yo anotaba las letras y sacaba las armonías en la guitarra. Con el apoyo de mi madre pude alcanzar una carrera exitosa como cantante y actriz de teatro y cine”.. En 1941 retorna a Chile y es contratada inmediatamente para actuar en las películas “Verdejo gasta un millón” y “Verdejo gobierna en Villaflor” producciones de gran éxito para la época.

En 1943, viaja a Buenos Aires a estudiar arte dramático. A los pocos años, extendería su carrera internacional a Brasil, México y Estados Unidos. Instalada en Hollywood, se codeo con grandes figuras internacionales como la actriz alemana Marlene Dietrich, Gregory Peck, Orson Welles, Gary Grant y Mario Moreno “Cantinflas” por nombrar algunos. Los diarios norteamericanos escribían en sus páginas: “La sensación sudamericana es una chilena; Malú Gatica, cuya belleza y voz hacen siempre noticia en el campo artistico”.

En 1948 se casó con Eugene Fell, con quien tuvo a su único hijo; León. La pareja se divorcio a los pocos años de casados, al respecto señaló: “Me casé cuando tenía 27 años. Mi esposo se sintió atraído porque yo era artista, pero inmediatamente después del matrimonio empezaron los celos y me hizo la vida imposible. Fue realmente un infierno. Y yo que me casé con un norteamericano, porque pensé que eran buenos maridos. El fracaso de mi matrimonio me afectó profundamente. Después de la separación decidí dar vuelta la página, entregarme completamente a mi trabajo y cumplir con la promesa que le había hecho a mi madre de hacer todo bien. Separarme de mi hijo fue un dolor tremendo… Él tenía sólo 4 años. Yo quería volver a Chile y traerlo conmigo, pero las leyes de divorcio en Estados Unidos son muy severas. Había contratado a un abogado en California y muy gentilmente le notifiqué a mi marido que estaba iniciando los trámites de divorcio y que quería a mi hijo. Entonces recibí una cartita aún más gentil que la mía: “No te preocupes, ya estás divorciada y la custodia de nuestro hijo está con la abuela paterna”. No tenía nada que hacer. Volví a verlo cuando él tenía 13 años. Ahí vio por primera vez con ojos de hombrecito a esa madre que regresaba y que, según su padre, los había repudiado. Al mismo tiempo, se sintió muy atraído por mí y por tener una mamá, entonces fue una relación como de pololos y así continuó siempre. Con el paso de los años me volví a enamorar”.

Con el paso de los años, y a raíz de un cáncer terminal, decide publicar sus historias en forma de libro. La actriz, cantante y escritora se presentó en 51 obras de teatro, 26 telenovelas y 16 películas en Chile y en el extranjero.

Malú Gatica, la primera actriz chilena que actuó en Hollywood, falleció el 10 de agosto de 1997. Sus cenizas fueron esparcidas por su hijo en su querida ciudad natal de Purén.



(Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia Y geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS)