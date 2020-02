Crónica 16-02-2020

Maná Delivery: Comida Saludable a otro nivel en Linares





Ambar Gómez y María Teresa Jorquera hace poco fueron beneficiadas con un subsidio del Capital Abeja Emprende de Sercotec, y por estos días, son el rostro visible de “Maná Comida Saludable Delivery”, negocio que, apoyado por el centro de negocios de Linares, operado por la Universidad santo Tomás, ha ido ganando rápidamente clientes gracias a las claves puestas en práctica desde el primer día de su funcionamiento.

“Yo soy Ingeniera en Alimentos de la universidad de Concepción y eso me ha permitido poder entablar conversaciones muy personalizadas con nuestros clientes, lo que nos acerca a sus reales necesidades, pudiendo también elaborar algunos menús especiales para suplir necesidades nutricionales específicas como por ejemplo para personas hipertensas, diabéticas o deportistas”, dice Ámbar.

Teníamos muchas ideas de cómo podría ser este emprendimiento; y aquí fue vital el apoyo del centro de Negocios, que nos ayudó en la orientación del camino más adecuado con la asesoría para escoger precisamente esta área y donde ya, en el corto plazo estamos viendo resultados favorables, lo que nos tiene muy contentas”, resalta esta profesional.

Su socia, María Teresa Jorquera, no se queda atrás y es también el complemento perfecto para asegurar “que todo esté a punto y coordinado para que nada falle; debemos manejar los tiempos, ser responsables en las entregas y no descuidar ningún detalle a la hora de la preparación de los platos. La cocina debe estar siempre reluciente y cumplir con todo lo necesario para que las preparaciones sean del mayor estándar posible. Mucha gente nos llama precisamente porque ha sabido de nuestra preocupación por hacer las cosas de la mejor manera posible”.

El peso de cada plato es todo un tema, “no queremos fallar y cada preparación lleva una cantidad predefinida la que debe complementarse de manera exacta para satisfacer el gusto del cliente. Ellos han confiado en nosotros y lo que menos podemos hacer es cumplir de la mejor manera posible. Muchas veces nos damos el tiempo para regresar y conversar con ellos y así ir logrando una mayor cercanía; y eso le gusta a la gente. Quieren sentirse tomados en cuenta, que no sea sólo la entrega del delivery. A veces nos piden un consejo y entablamos una conversación”.

Los principales platos que ofrecen son: vegetariano, vegano, hipocalórico y personalizado; este último preparado en base a las indicaciones de clientes y apoyado con la orientación profesional del equipo que trabaja en el emprendimiento.

El director regional de Sercotec, Gerardo Castillo, “esta iniciativa tiene factores muy relevantes como son contar con una profesional especialmente abocada al tema alimentario y además la atención personalizada que hacen, los que les aporta un plus adicional en esta materia. En estos días, en que muchas personas optan por un emprendimiento vinculado al mundo de la comida saludable, el Gobierno se hace parte al apoyar iniciativas de negocios como el de Ambar y su socia que ya están dando mucho que habla en Linares y donde estamos seguros que les irá muy bien”.

Se les puede contactar a través del celular +56 9 3051 0036 o pedir directamente alguno de sus platos a través de su cuenta en Instagram: @mana_comidasaludable_delivery