Crónica 05-03-2020

Mañalich afirma que Chile tiene actualmente capacidad para atender 430 mil casos de coronavirus

Según el ministro de Salud, si la cifra de contagiados alcanza el millón de personas, el país viviría una situación complicada.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció este miércoles que el país está preparado para tratar 430 mil casos de contagiados por coronavirus y advirtió que si esa cifra crece al millón, el país enfrentará una situación muy compleja. Tras participar en la reunión realizada por videoconferencia con sus pares de nueve países de Sudamérica, en el contexto de Prosur, el secretario de Estado se refirió a la capacidad con la que cuenta el sistema de salud nacional ante esta emergencia.

En ese contexto, Mañalich sostuvo que "voy a poner un límite, porque ese es el cálculo. Si llegamos a tener 430 mil casos, estamos preparados". "Si llegamos a tener un millón de casos de coronavirus, de enfermos, vamos a tener un grave problema", indicó.

Asimismo, afirmó que "tenemos que suponer que si las cosas se empiezan a poner muy complicadas, tenemos que vislumbrar y prepararnos en una segunda fase para ese escenario, sobre todo porque podría ocurrir durante este invierno".

También advirtió que "no tenemos tratamiento específico para ofrecer, no tenemos vacuna para prevenir y ningún medicamento. No los tenemos y en ese sentido hay que ser muy responsable con todos los cantos de sirena que a veces abrigan intereses comerciales incluso por vender ilusiones que no se basan en la ciencia".