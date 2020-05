Nacional 02-05-2020

Mañalich afirma que "probablemente" parte de la población de la RM "ya ha tenido contacto" con el covid-19 y se ha "inmunizado"



El ministro de Salud Jaime Mañalich explicó que considerando los resultados de los exámenes que se han hecho para detectar el covid-19 en pacientes asintómaticos, se puede afirmar que una parte de la población de la Región Metropolitana ya tuvo el virus.

En ese sentido señaló, que considerando además que se comenzarán a hacer más de este tipo de análisis en otras zonas del país y la evidencia mundial, podría sostenerse o generarse lo que llamó como una "ilusión" de que la "pandemia podría ser mucho más breve" de lo que se ha estimado, considerando los anticuerpos que generarían quienes lo han padecido. "Podemos asumir que dado que la mayoría de los exámenes PCR en asintomáticos se ha hecho en la Región Metropolitana, podemos afirmar que probablemente en la Región Metropolitana hay una circulación de personas que ya han tenido contacto con el virus y probablemente se han inmunizado", afirmó el secretario de Estado. La autoridad sanitaria explicó que "se están haciendo estudios académicos, por cuenta de universidades, para saber exactamente cuánta gente ya ha tenido contacto con el virus", y recalcó que aún no existe certeza de los datos, ya que considerando "la literatura mundial, esto oscila en tres por cada un enfermo, hasta 35 por cada un enfermo, nosotros no sabemos". Sin embargo, señaló que "en la medida en que hagamos testeo ahora en regiones, PCR o anticuerpos, el día de mañana evidentemente que vamos a tener una figura mucho más clara". Así el ministro concluyó que "es lógico que si la inmensa mayoría o la mayoría de las personas que tiene contacto con este virus efectivamente no desarrolla síntomas, la letalidad que en Chile está en 1,4% (o sea de cada 100 personas enfermas con PCR positivo 1,4% fallece), evidentemente al sumar aquellos casos que no tienen síntomas pero PCR positivo, la letalidad va a bajar drásticamente". Es por eso que Mañalich aseguró que "existe una posibilidad, una ilusión, de que si el comportamiento de este virus es como se señala cada vez con más fuerza, en el sentido de que afecta a la mayoría de la población sin hacer síntomas, eso querría decir que la duración total de esta pandemia podría ser mucho más breve, independiente de los fallecimientos y todo lo que significa este momento de la enfermedad, pero podría ser mucho más breve" Esto, insistió el ministro, podría ocurrir "porque antes de lo que pensábamos y es una ilusión, pero hay alguna base para afirmarlo, antes de lo que pensábamos la mayoría podría quedar inmune a esta infección por coronavirus".