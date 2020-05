Nacional 27-05-2020

Mañalich anunció "aislamiento obligatorio, en residencias, de quienes representen riesgos para su comunidad"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, asumió una falta de rigurosidad en la estrategia sanitaria que lleva adelante el país por la pandemia de Covid-19 y anunció medidas de confinamiento más estrictas para los casos positivos de la enfermedad que puedan representar riesgos para la comunidad. Durante la entrega del balance diario de las cifras de coronavirus, el secretario de Estado reconoció que “en la estrategia de testeo y cuarentena, aislamiento de los casos, no hemos tenido la rigurosidad, la estrictez, necesaria para que efectivamente en un lugar donde hay un brote, donde hay casos conocidos, esas personas las aislemos para evitar la propagación”. Por ello, anunció que en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins se incrementará el control para los contagiados y sus contactos para ser derivados a residencias sanitarias de forma obligatoria, esto a sugerencia del comité de expertos que asesora al Minsal. Aunque Mañalich expresó que las personas que irán a estas residencias serán quienes “representan un riesgo para la comunidad”, no detalló qué aspectos concretos considera esta definición. “Mucha gente, a pesar de la solicitud de que guarden cuarentena, no lo han hecho y, como señalé, vamos a pasar a una etapa mucho más estricta. En las tres regiones estamos estableciendo residencias sanitarias y van a ser lugares de aislamiento obligatorio para las personas que representen un riesgo para su comunidad”, manifestó. “Tenemos que usar enérgicamente esta estrategia de contención para no producir un daño masivo como significa una cuarentena de toda una región, decisión que debe esperar hasta los datos de hoy en la tarde”, recalcó el ministro