Política 14-06-2020

Mañalich deja Salud en medio de cifras en alza y el Presidente nombra a Enrique Paris para hacer frente a la pandemia



El Mandatario realizó un nuevo ajuste aceptando la renuncia del ahora ex secretario de Estado, quien estuvo un año exacto en la cartera.



En el ajuste ministerial realizado en el Salón Azul de La Moneda -solo con la presencia de las autoridades y sin prensa ante las condiciones sanitarias- el Mandatario aceptó la renuncia del ahora ex ministro quien alcanzó a estar un año exacto en el cargo en este Gobierno, ya que asumió el 13 de junio de 2019 tras la salida de Emilio Santelices. Además, estuvo en el mismo puesto en el primer mandato de Sebastián Piñera. En su reemplazo llegó el ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, quien ya había sonado para el cargo antes del regreso de Mañalich a La Moneda.



El cambio ministerial se produce justo en medio de las peores cifras de la pandemia en Chile, cuando los nuevos contagiados alcanzaron los 6.509 este sábado y los fallecidos superan los tres mil. Asimismo cuando se conoció una investigación por la entrega de datos que hace el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) a la Organización Mundial de la Salud, ya que según reportó Ciper Chile, se han reportado 5 mil fallecidos al organismo internacional. Según explicó la subsecretaria Paula Daza hoy, es porque se le indican también los casos sospechosos y atribuibles a covid-19. Mientras que en el informe nacional se detallan solo los con PCR confirmado y mencionado en el certificado de defunción. Esta misma semana, cuando Chile está próximo a cumplir 100 días de pandemia, se le consultó al ministro por su situación en el cargo y él aseguró que su renuncia está sobre el escritorio del Presidente desde que asumió en el Minsal.

El anuncio se produce nueve días después del último cambio de gabinete hecho por el Jefe de Estado en donde cambió a parte del comité político y a cuatro del último ajuste en la cartera de la Mujer y Equidad de Género.