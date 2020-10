Deporte 04-10-2020

Mañana en Talca: Albirrojos jugarán de local ante Iberia de Los Ángeles



Duelo está pactado para las 17:00 horas

Muchos se preguntan porque Deportes Linares no puede jugar sus partidos de local en el Tucapel Bustamante Lastra. La respuesta es simple, el polideportivo de la calle Rengo no cuenta con el visto bueno por los protocolos de la emergencia sanitaria. Pero, porque ahora sí se juga sin público, los informes no han sido favorables, por eso el estadio Fiscal de Talca se ha transformado en el reducto de muchos cuadros que no tienen habilitados sus estadios.

La gracia no es barata, Linares deberá desembolsar una cifra superior a los 400 mil pesos, sólo por concepto de utilizar el estadio en la ciudad del piduco, sin contar los guardias que debe tener como exigencia de la ANFP, aunque no haya espectadores, o sea, gastos y más gastos. Curiosamente del ente rector del fútbol chileno de esta Segunda División “Profesional”, no recibe un peso y no recibirá por lo menos en lo recta de este año. Es de esperar que el curicano, presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, se acuerde de los equipos de su región y pueda cambiar algunas reglas, para que sean favorables a los equipos de esta categoría.

EN LO DEPORTIVO

Linares comenzó a hablar con la “pelotita” el miércoles recién pasado, donde a pesar de todos los inconvenientes, realizó una digna presentación ante Vallenar. Pese a haber caído por la cuenta mínima, quizás en el único error de la defensa que tuvieron los dirigidos por Nibaldo Rubio, que tenía sólo tres jugadores incluido el arquero para los cambios. Algo, sin duda, inaceptable para un equipo que compite en un torneo que se dice “profesional”.

Mañana la historia podría ser distinta, Nibaldo Rubio, que estaba muy decepcionado por todo lo que estaba pasando en el club, incluso hablo de que su continuidad está sujeta a muchos factores, ha cambiado y afirmó que “en la semana nos reunimos con el nuevo presidente de la Corporación, Mauricio Loyola, donde todos tenemos que ayudarnos en estos momentos. Creo que el equipo para enfrentar a Iberia, mañana es muy similar a pesar que se inscribieron un lateral de joven de Cobreloa, Cristian Dubó y un central de Audax Italiano, Piero Shepherd. Lamentablemente por el momento no se pudo arreglar la situación de Alejandro Fariña, que deberá esperar. Recordar que el llamado libro de pases fue cerrado el viernes y habrá que esperar hasta el término de la primera rueda”.

En este sentido la alineación seria casi la misma que cayó en La Portada de La Serena, vale decir con: Nicolás Nocetti, Vicente Terán, Bastián Irribarra, Ignacio Cataldo, Oliver Trincado, Nazareno Fernández, Mauricio Iturra, Carlos Ahumada, Bryan Porflidt, Lucas Mondaca y José Torres. En la banca debería estar David Pérez, Aarón Araya y Alejandro Muñoz, más los que fueron inscritos el viernes en la ANFP.

LOS QUE SE INSCRIBIERON ANTES DEL CIERRE DEL LIBRO DE PASES

Finalmente, el estratega Nibaldo Rubio, dio a conocer los jugadores que fueron inscritos en la ANFP: German Martínez, Sebastián Orellana, que está lesionado, Claudio Amigo, Brando Muñoz (Huachipato), Marcos Morales (G. Velásquez), Alberto Hernández, Cristian Dubó (Cobreloa), Matías Gutiérrez (San Antonio), y Jan Piero Shepherd (Audax Italiano).

Recordar que el partido ante Iberia de Los Ángeles, se disputara mañana en el estadio Fiscal de Talca, desde las 17:00 horas.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo