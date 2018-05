Nacional 12-05-2018

Mane Swett defiende sus dichos sobre Herval Abreu: "Esto se ha transformado en un circo y creo que no puede ser"

"La relación siempre fue muy paternal, un guía para mí. Yo no me atrevería a dar una opinión sobre denuncias de mujeres hacia alguien, todos estamos en nuestro derecho de hacerlo. Yo solo puedo hablar de lo que conozco de Herval (Abreu) y, en mi opinión, él sería incapaz de violar a una persona. Pero no me atrevería a tocar las palabras de otra mujer que denuncia, ni a ponerme al medio". Estas fueron las palabras que concedió la actriz María Elena Swett a "Sábado" de El Mercurio, que el 28 de abril publicó un extenso reportaje en el que siete mujeres acusaron al director Herval Abreu ("Machos", "Soltera Otra Vez"), de acoso y abuso sexual. Antonella Orsini, Daniela Vargas y Freda Vergara, la guionista Bárbara Zemelman, la arquitecta Carola Paz y dos mujeres anónimas, entregaron su versión de cómo el ex realizador de Canal 13 había usado su poder para aprovecharse de ellas.