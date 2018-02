Política 27-02-2018

Manifestaciones, seguridad y cuestionamientos: Las primeras definiciones de los intendentes de Piñera

Tras participar del anuncio hecho por streaming esta mañana por parte de Sebastián Piñera, las nuevas autoridades comenzaron una jornada de trabajo donde recibieron indicaciones en materia de institucionalidad y gobierno, redes sociales y comunicaciones y algunas charlas de las autoridades del Ministerio del Interior. Además, junto a éstos se comenzará a ver la designación de los gobernadores regionales.

Capacitaciones en las que hicieron un alto para participar de un almuerzo con el nuevo Mandatario, parte del gabinete y dirigentes de los partidos políticos de Chile Vamos en un restaurant frente a las oficinas de Apoquindo 3,000, en Las Condes. En medio de esta jornada, los intendentes abordaron sus nombramientos y los primeros desafíos que asumirán al mando de sus regiones. Al respecto el ex ministro Luis Mayol (RN) y nuevo intendente de La Araucanía planteó que para la zona "me ha pedido a mí (Piñera), un ex ministro de él, que trate de desarrollar con el mejor esfuerzo el programa que tiene para La Araucanía que tiene un capítulo aparte y muy importante dentro de su programa, que es devolverle a esa tremenda región que tiene muchas posibilidades, el lugar que le corresponde en crecimiento y disminución en la pobreza y para eso tenemos que tener una región en que todos estemos unidos". Y recalcó que la idea es "restablecer el Estado de derecho y permitir que en esa región la ciudadanía pueda vivir en paz", añadiendo que "cuando corresponda" aplicar la Ley Antiterrorista se hará. "Hoy hay una situación casi patética entre las policías, el Ministerio Público hay la discusión que ustedes saben, incluso eso está en los tribunales y eso no le hace bien ni al país ni a la Región porque la gente se siente en una situación de impunidad", apuntó Mayol. Por su parte, la diputada independiente Karla Rubilar, quien fue una de las sorpresas de la jornada planteó que "Piñera cree en el diálogo, en la posibilidad de la manifestación, el cree también en el derecho a expresarse en democracia pero también eso tiene que ver con el respeto a otros (...) Tenemos que tener una intendencia puertas abiertas a las manifestaciones, pero que ese diálogo nos permita conjugar el derecho que tienen las personas a manifestar lo que quieran en ese momento, pero también el que tienen las otras personas" en su vida diaria. "Quiero darle tranquilidad absoluta a los partidos de Chile Vamos que van a ser escuchados en la intendencia, como también a los partidos de oposición que van a ser una intendencia de puertas abiertas", aseguró. Además, informó que se juntará con el actual intendente Metropolitano, Claudio Orrego -de quien además valoró su gestión- y con la ex autoridad Marcelo Trivelli.



El diputado y próximo intendente de Concepción Jorge Ulloa (UDI), en tanto, abordó los cuestionamientos surgidos desde algunos sectores por su nombramiento, esto debido a sus opiniones previas sobre la figura del ex general Augusto Pinochet. "Yo soy hoy nombrado como representante de su excelencia el Presidente Piñera, y voy a trabajar con los parámetros que él ha fijado que es de unidad. Respecto de las críticas son muy legítimas por parte de quienes las emiten, pero también hay que considerar y está presente la intransigencia e intolerancia. Hoy tenemos que ir terminando con eso y el llamado es a que esto se transforme en unidad", explicó el diputado. Mientras que el nuevo intendente del Maule, Pablo Milad (Evópoli), sostuvo que los desafíos son "llevar a cabo el programa de gobierno, desarrollarlo de la mejor forma para hacer un Chile mejor, cada región tienen sus necesidades y están bien analizadas por este programa". Así, indicó que en su zona uno de los temas relevantes es la necesidad de agua, como también la recuperación de zonas afectadas por incendios.