Crónica 01-02-2019

Manipuladoras de Alimentos realizaron protesta por aplazamiento de licitación de Junaeb

Este martes, el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dio a conocer una resolución que declara desierta la licitación de raciones alimenticias para el período 2019-2022. Esto, luego de que Contraloría constatara que tres empresas oferentes no cumplían con la información requerida.

El problema es que las siete empresas que actualmente tienen la licitación serán renovadas automáticamente hasta las venideras vacaciones de invierno, tiempo en que se llamará a otra licitación.

Al respecto, las manipuladoras de alimentos de la Junaeb también están descontentas y preocupadas, porque según explicó la presidenta del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos de Linares, Jacqueline Villalobos, la renovación automática de las licitaciones implicaría la precarización de su trabajo, pues los bonos e incentivos estaban contemplados solo hasta el fin del periodo adjudicado, por lo tanto, los cinco meses restantes no contarían.

“Estaba asegurado el pago para las manipuladoras de alimentos de gratificación garantizada mensual, un bono elevado al 50 por ciento del sueldo mínimo, más bono de fiestas patrias y navidad e incentivo de salas cunas y jardines infantiles elevado al 38 por ciento del sueldo mínimo. Esto quedaría absolutamente congelado en el tiempo, ya que el director nacional dice que las nuevas bases podrían ser adjudicadas a partir de junio o julio, estamos hablando de cinco meses más”, afirmó.

La manifestación se realizó a nivel nacional, y en el caso de Linares, las manipuladoras de alimentos de las diferentes comunas de la provincia se reunieron en la Plaza de Armas y posteriormente entregaron una carta en la Gobernación.

Jacqueline Villalobos sostuvo que de no llegar a buen puerto, las movilizaciones se intensificarán en marzo.