Mano dura de ANFA: Deportes Linares fue sancionado con 5 partidos sin público de local



Equipo dejará de percibir cerca de 15 millones de pesos por concepto de entradas



Ya es oficial. Tal cual lo habíamos adelantado el panorama es muy complicado para los linarenses, luego de la batalla campal que se vivió en coronel. El informe del juez fue lapidario. El oficio que fue recibido por el presidente David Avendaño, expresa “La comisión de disciplina informa mediante el presente oficio que su institución es sancionada con cinco partidos sin publico de local, por no estar incumplir con el articulo 18 numeral 2 de las bases del campeonato y el reglamento de ANFA, con el siguiente punto que es relevante para el normal desarrollo del torneo de Tercera División:

1.- Por los hechos acontecidos en el encuentro deportivo entre Lota Shwager versus Deportes Linares Unido el día domingo 03 de julio de 2022, de acuerdo a lo informado por el árbitro del partido.

2.- Con advertencia de aplicar el articulo 202 letra B del reglamento de ANFA, en caso de reincidencia.

3.- Queda suspendida la participación de la barra en misma cantidad de partidos que se le aplico al club para los encuentros de visita.

Queremos ser enfáticos que las instituciones deben velar por el cumplimiento del reglamento de ANFA y las bases del Campeonato de Tercera División.

Quienes firman este oficio son Juan Carlos Silva Aldunate, secretario y Pedro Morales Diaz, presidente

Hay que agregar que también se recibió una amonestación por escrito, por no estar cumpliendo las bases del campeonato con el siguiente punto que es relevante para el normal desarrollo del torneo:

1.- Por retardo de 8-10 minutos en el ingreso al campo de juego al inicio del segundo tiempo.

Reacciones

Una vez conocidas las sanciones hubo opiniones en torno al castigo. El presidente de la institución David Avendaño “todos los castigos son apelables. Nosotros con nuestros abogados ya estamos trabajando en la defensa, incluido también un abogado de leyes deportivas , con quien ya estamos en contacto y están trabajando en la apelación. Que esto sirva de lección, lamentablemente esto nos afectara en lo económico, por eso necesitamos el apoyo de todos”.

Los albirrojos segunda vez que reciben castigo por el público, pero los dirigentes apelaron y lograron una rebaja en el castigo.

El alcalde Mario Meza Vásquez, estaba muy molesto y dijo que “No me da pena, creo que es justo el castigo. Me molesta, incomoda y me da rabia. Me daría pena si fuera injusto, cuando tenemos una actitud por parte de algunos que asisten al estadio que no esta a la altura de las circunstancias, generando desmanes y desordenes, que no son todos, reitero son algunas personas determinadas, tenemos que sufrir las consecuencias, toda acción u omisión trae una consecuencia y en este sentido, creo que el castigo que ha tenido Linares, ha sido justo. Nosotros nos tenemos que hacer cargo cuando jugamos de visita de tener una conducta a la altura, porque esto no sólo se trata de una competencia deportiva, aquí está el sello y la marca de Linares, como ciudad. Y en ese sentido el club cuando juegue de local, los próximos cinco partidos no va a poder asistir público y cuando la barra este de visita no podrá viajar en 5 compromisos, más las cinco de local, es decir la barra tiene un castigo de 10 fechas. Es la sanción que nos merecemos. Tristemente, esto afectara los recursos económicos, que dejara de percibir por concepto de entradas cerca de 15 millones aproximadamente, lo que tiene una consecuencia económica que habrá que ver para buscar la solución. Esta es una gran roca en el camino, lo único que espero es que los dirigentes sean implacables con quienes son los culpables, aquí debe haber rigurosidad, disciplina. La ANFA hizo lo que tenia que hacer, así como también espero que los dirigentes de nuestro club hagan lo mismo con los responsables de esta situación que dejo muy mal a nuestra ciudad”.

Finalmente, el técnico Luis Pérez Franco, dijo estar “triste por este castigo siento que es mucho y que nos perjudica, principalmente por el tema económico, por dirigentes que están haciendo las cosas bien. Siento que alguien nos quiere bajar, hay muchas situaciones que nos han perjudicado en varios partidos (Rengo, Quillón, Lota). El organizador sabio que no se pueden juntar las barras y ellos no estaban preparados”.

En tanto que Lota, fue sancionado irrisoriamente con un sólo partido. Vale decir que el informe del juez, que se quedó viendo los hechos deplorables y vandálicos en el estadio no tuvo piedad con la barra de Linares.

Ahora los dirigentes hacen un llamado para los hinchas y comunidad en general puedan apoyarlos comprando su ticket virtual y de esta manera colaborar con un granito de arena, para la difícil situación que se viene para los albirrojos.

Las entradas virtuales ya están a la venta en la tiquetera movilticket.cl , para el duelo ante Colchagua , que esta programado para este sábado a las 15:00 horas .





