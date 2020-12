Opinión 04-12-2020

MANOS A LA TIERRA





Que agradable es caminar por nuestra ciudad a la hora del frescor de la tarde, cuando ya terminada una jornada laboral, esa hora en que el aire es tibio y se perfuma con el aroma de las flores y los árboles. Uno se da una vueltecita por los barrios y aprecia el mimo con que los jardines son cuidados, no solo los particulares, sino también las plazas y plazoletas que se convierten en un punto de convergencia para niños y adultos, quienes con todas las medidas de distancia social y mascarilla, pasan momentos distendidos.

Todas las actuales urbanizaciones se rigen por normativas claras respecto de las indicaciones técnicas constructivas y se definen estándares y/o requisitos para los diversos componentes de las áreas verdes -considerando circulación, vegetación, mobiliario urbano, juegos y otras instalaciones- de manera de aportar a que el diseño y la ejecución cumplan los requerimientos normativos y el estándar propuesto. Y es aquí donde hay que poner énfasis, considerando que las áreas verdes son una de las más relevantes para mejorar la calidad de vida de las personas, no sólo por su función ecológica-ambiental y los directos beneficios asociados a la salud que proporcionan sino porque cumple un rol cohesionador de la ciudadanía, creando sentido de pertenencia a los espacios y permitiendo la socialización de sus habitantes. No solo de pasto y arboles viven los parques, por lo que es agradable ver cómo se han ido incorporando flores de diferentes tipos que no solo agradan al alma sino ayudan a la proliferación de insectos y pajarillos de variados tipos. He aquí el llamado a fortalecer la asociatividad y generar espacios comunes en lo público, apoyando el compromiso de las autoridades por brindarnos cada vez más y mejores jardines y áreas verdes y colaborando activamente en la protección de ellos, como parte de lo propio.

Cada vez es más común observar la vuelta de aquella costumbre de hacer convivir plantas decorativas con diferentes tipos de hortalizas y hierbas comestibles o medicinales. Estamos disfrutando de la antigua huerta y se ha tomado de mano de los citadinos; cada espacio baldío que nos apropiamos, cada espacio no utilizado, como muros o terrazas se viste de verde. Esto que partió como una tendencia en Canadá hace más de 30 años hoy es una práctica bastante común; se ha comprobado que el jardinear reduce el estrés y la fatiga mental, disminuye la irritabilidad, aumenta la autoestima y el autocontrol, promueve la duración del sueño y mejora la capacidad de concentración. En pequeños espacios, incluso en macetas, vemos el cultivo de flores, plantas aromáticas, hortalizas, hierbas medicinales, frutales. Para evitar los problemas que ocasiona la agricultura intensiva en la actualidad, podemos poner nuestro granito de arena haciendo un huerto urbano en casa. Y ya conocemos los campeones de primavera/verano: tomates, variedad Rosado Antiguo, los corrientes o variedad Cherry, el cilantro, la albahaca y el único, incomparable Ají en sus variedades Cacho de Cabra, Negro (ambos originarios de nuestro país) y el Cristal o Blanco. Conviven también con ellos la infaltable y humilde Acelga, las habas y cuando el espacio es un poco más grande, se suman ajos, zapallos y hasta un par de matas de maíz para choclo.

Entre las plantas comestibles más antiguas está la Pimienta Morada; planta que se cultivaba tanto por su belleza como por su sabor. Parecida a la ortiga, sus hojas y tallos de intenso color morado y un sabor que recuerda al mentol, algo picante, se destacaba en los platos de legumbres y caldos como un sabor más. Aún es cultivada en nuestra zona y se conoce también como “Comino Morado”. Su nombre científico es Perilla frutescens variedad crispa y es de origen japonés. Cómo llegó a los huertos de nuestra zona? Tendremos que sumergirnos en las oscuridades del tiempo para encontrar la respuesta. Quedamos al debe.

En esta huerta también habitan plantas catalogadas como malezas y sin embargo utilizadas para consumo humano; la Romaza, muy abundante en nuestra zona, tiene un leve parecido a la acelga y su sabor es metálico e intenso, se utiliza en tortillas y ensaladas; Borraja, planta de color verde plomizo, cubierta por pelos tiesos y puntiagudos, con flores azules, en gastronomía se utilizan las flores como decoración y las hojas más nuevas, en tortillas y los cogollos, en ensaladas. Su uso fitoterapeutico es como desinflamante en todo tipo de artrosis y como remineralizante, asi también para calmar la fiebre en cuadros de varicela o sarampión. La Chinita o Caléndula, sus pétalos de intenso naranja son comestibles y tiene un variado uso en pomadas para la cicatrización e inflamaciones. La Manzanilla para el frio, Albahaca para aquietar los pensamientos, Menta para mejorar el ánimo, Toronjil para la pena, Cedrón para dormir tranquilo, la Ortiga para estimular la circulación, el Paico o Epazote en México, especial para el estómago y desinfectar heridas, en fin… una larga lista de combinaciones maravillosas y benéficas que podemos lograr en nuestro jardín. Y con ganas podremos cantar a coro con la Violeta “Cogollo de toronjil/ Cuando me aumenten las penas / Las flores de mi jardín /Han de ser mis enfermeras”

Buena cosecha para todos!



(María de la Luz Reyes)