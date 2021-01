Social 05-01-2021

Mantenerse hidratado es clave para enfrentar altas temperaturas



Beber agua antes de salir de casa y llevar consigo una botella de agua, es necesario para mantener el cuerpo en buen estado de hidratación.

Llegó el verano y las altas temperaturas que incluso, han superado los 34º en la zona central, por lo que es primordial mantener una buena hidratación. Los expertos indican que es necesario consumir entre 6 a 8 vasos de agua al día, es decir, 2 litros de agua por día en el caso de los hombres y 1.6 litros las mujeres, esto considerando que aproximadamente un 20% extra será aportado por los alimentos.

La académica de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica del Maule, Victoria Pérez Correa, entregó recomendaciones para aumentar el consumo de agua durante esta época. “Para aumentar el consumo de agua es muy importante mantener siempre agua a disposición en botellas, por ejemplo, en el auto o en el escritorio y no esperar a sentir sed para beberla. En verano se debe hidratar antes de salir a la calle y llevar siempre consigo agua. Para recordar su consumo, sí es un buen método poner alarmas en ciertos momentos del día”.

Pero, ¿en qué transporta usted el agua? Lo más común son las botellas de plástico y vidrio, ¿cuál genera un menor impacto en el medio ambiente? Según explicó Juan Pablo Hernández, coordinador del Programa Campus Sustentable, debemos tratar de evitar lo más posible el uso de materiales de un solo uso. “En este contexto es más recomendable el uso de vidrio por sobre el plástico, ya que permite reutilizar y reducir las compras de recipientes en exceso y, además, permite mantener en buenas condiciones el agua para poder hidratarnos sin problemas en tiempos de altas temperaturas”, indicó.

¿JUGOS DE FRUTA O AGUA?

Una de las dudas que a muchos les surge es si beber jugos de frutas es lo mismo que consumir agua, según indicó la académica UCM es que los líquidos para hidratación deben ser de preferencia agua, agua mineral o aguas saborizadas en forma natural, por ejemplo, con rodajas de limón y menta. También podría consumirse té siempre y cuando no contenga azúcar.

“Las bebidas, jugos de fruta, néctares o batidos con leche, no se recomiendan para mantener la hidratación, ya que contienen gran aporte calórico y en la cantidad que se necesita por ejemplo los 2 litros diarios, sería un exceso sobre todo de azúcares”, mencionó Victoria Pérez Correa, docente UCM.