Nacional 30-05-2018

Mantras, silencio y conexión: Así es la experiencia de asistir a un recital de música devocional

Hace frío, y en la entrada vendedores ambulantes ofrecen poleras con la palabra sánscrita "Namaste" y el mantra Om. "Me da tranquilidad", eso es lo que dice una secretaria sentada frente a mí, cuando se refiere a la música de Deva Premal. Estamos esperando el comienzo del concierto, en el que la alemana se presentará junto a Miten y Manose, principales exponentes de la música devocional a nivel mundial. No sé bien qué esperar. La parodia induciría a pensar que me encontraría con muchas personas con mats de yoga, turbantes e inciensos, pero no es así. Si bien muchos de los asistentes con quienes hablo están relacionados con el reiki, el yoga y una búsqueda espiritual atenta, la verdad es que el público es muy diverso y heterogéneo. Hay jóvenes, adultos y personas de la tercera edad; familias, parejas y grupos de amigos. En mi camino me topo con informáticos, chefs, diseñadores, estudiantes, administrativos, artistas, trabajadores sociales y jubilados, entre muchos otros. El escenario está adornado con banderines tibetanos, plantas, arbustos y pétalos de flores. Con este despliegue como centro, el Teatro Caupolicán comienza a llenarse poco a poco. Las conversaciones van llenando el espacio y cada ciertos minutos se escuchan los tintineos de unos címbalos de meditación, los que dejan una estela de sonido difuminándose suavemente.