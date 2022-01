Crónica 30-01-2022

Manu Chatlani: “En redes sociales los emprendedores tienen ventajas versus las grandes empresas”

En podcast “La Senda del Emprendedor” de Transbank:



- En el podcast de Transbank, “La Senda del Emprendedor”, el director de la agencia digital Jelly explicó que en las redes hoy el cambio es constante y hay que estar cada vez más alerta a las audiencias.

Con el objetivo de aportar herramientas de desarrollo para emprendedores y emprendedoras, micro, pequeñas y medianas empresas, Iván Valenzuela conversó, en el podcast “La Senda del Emprendedor” de Transbank, con el experto en marketing digital y director de Jelly, Manu Chatlani, sobre las ventajas para un emprendimiento de estar, vender y “venderse” a través de las redes sociales.

El emprendedor hoy tiene ventajas en redes sociales versus las grandes compañías, argumenta. “El emprendedor está muy cerca del cliente y tiene la facilidad de cambiar e innovar más rápido sin tener que reportar ni pedir permiso a nadie. No las grandes empresas, que deben seguir un conducto regular”, especifica.

Siguiendo la misma lógica, sostiene que hoy los ciclos de transformación de cómo se consumen los contenidos digitales se están acortando a tan sólo 3 o 6 meses, por lo que es muy importante mantenerse actualizado de las tendencias y estudiar muy bien a tu audiencia. En ese sentido, el emprendedor puede adaptarse mucho más rápido.

Teniendo esto en consideración, Chatlani aconseja a las pymes auditoras de “La Senda del Emprendedor” mostrarse sin filtros. Hoy la marca tiene que mostrarse de manera auténtica y eso pasa por no tener miedo a mostrar contenido más real, sin tanto filtro, enfatiza.

TODO ES TIKTOK

“Hoy todo es TikTok”, señala Chatlani, argumentando se volvió la red social más poderosa del mundo y la más adictiva. ¿Por qué? Es la red más entretenida en formatos, fácil de consumir y “la más democrática, porque se guía por algoritmos y no por la cantidad de seguidores”, agrega.

Además, argumenta que hoy el contenido está absolutamente diversificado y fragmentado en las diferentes plataformas. Las marcas deben ser agnósticas, tienen que estar donde están sus audiencias y tienen que estar creando contenido de la forma en que las personas consumen contenido”.

“Hoy las redes están ajustando sus formatos para competir con Tik Tok: Instagram podría volver a sorprendernos y cambiar una vez más su feed, dejando atrás las historias y los reels por separado, dando paso a una herramienta en común que podría revolucionar el mundo digital”, señala.

