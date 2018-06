Opinión 26-06-2018

Manuelito

Hace poco rato estuve buscando en mi diccionario de escritorio el significado de cierta palabra. El repertorio de mi computador le daba a esta palabra un sentido que no se ajustaba a lo que yo quería decir. Y, por esos ágiles mecanismos de las asociaciones mentales, terminé acordándome de Manuel. Teníamos un depósito de venta de gas licuado en un patio de nuestra casa habitación. Éste se abría a la calle Baquedano, entre Colo Colo y la avenida Valentín Letelier.



Allí trabajaba Manuel. Era un hombre todavía joven, vecino inmediato de nuestro domicilio. En la tarde de mi historia se estaban publicando los resultados de unas elecciones presidenciales. Creo que eran las que le dieron el triunfo a don Eduardo Frei Montalva . Manuelito había sido un estudiante de los curas salesianos y nunca lo imaginé en el sitial de los colegiales aventajados. Mi padre, un hombre asiduo a la lectura, vivía aconsejándole que se auto educara. Que no importaba que hubiera sido un estudiante “porro”, que leyera, y que leyera, y …etc,

etc.



Una tarde miramos de la casa a la oficina del negocio del gas y vimos al Manuel inclinado sobre el pequeño escritorio que tenía aquella dependencia. La ventana no nos permitía una visión amplia de aquel ‘cuartucho’, pero nos dimos cuenta que Manuel estaba leyendo. Y esa fue la escena cada tarde por varios días a la hora de las onces, cuando la afluencia de clientes no era tan intensa.



Un día le preguntamos, por reírnos de él y de las ingeniosas ‘salidas’ que tenía, si estaba leyendo el Condorito o algo del pato Donald. Manuel se puso muy serio, dio media vuelta y a paso rápido se encaminó a su oficina. Ahora va a ver, don Lucho, le dijo a mi padre, que yo también leo cosas serias. Con un aire ufano le mostró a mi viejo el grueso libro que traía, el mismo que nosotros lo veíamos leer desde la casa cada tarde: Una antigua guía telefónica regional…



Manuelito hubiera querido hablar mejor, usar menos “linarensismos” y usar sus palabras de manera que correspondieran a lo que intentaba decir…. Llegó corriendo a nuestra casa desde la suya esa vez, cuando iba ya bien avanzada la lectura radial de los cómputos electorales. ¡Don Luchito, Don Luchito! ¡Parece que van ganando los partidos de la “deposición”!

Manuelito se sentó un momento a recuperar el aliento.





(Omar Goulart)