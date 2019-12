Crónica 20-12-2019

Maquinaria agrícola: ¿Cómo hacer una correcta mantención?



• Experto entrega consejos claves para ayudar a que esta no falle prematuramente, pudiendo mantener de esta forma su valor de reventa.

En periodos de intensificación de las labores en el campo se hace cada vez más necesario que la maquinaria agrícola se encuentre en buenas condiciones. En este contexto, la lubricación aparece como el primer gran ítem a tratar. Al respecto, usar los insumos recomendados por el fabricante aparece como una medida efectiva a considerar. “Con el uso de los lubricantes originales y en los tiempos recomendados por fábrica, se obtiene la mejor durabilidad y rendimiento de nuestra maquinaria al menor valor por hora de uso. Aquí es importante destacar que la forma correcta de ver el costo de mantenimiento no es el valor por litro de aceite o el valor de filtro, sino el valor por hora de producción”, señala el subgerente de Servicio Técnico Agrícola de Salfa, Francisco Rioseco.

Para una eficaz mantención también es importante revisar todos los días el nivel del aceite del motor. De hecho si está por debajo de lo que sugiere el fabricante, no es recomendable encender la máquina hasta haberlo rellenado. También hay que ver el refrigerante, los filtros de combustible, el lubricante hidráulico y de transmisión.

“Uno de los principales indicadores de desgaste dentro de la maquinaria, es el propio estado, el cual nos puede mostrar si se está realizando una adecuada operación y mantención. Por otro lado, tenemos varias pruebas de campo que nos pueden indicar si tenemos desgaste en los sistemas de nuestra maquinaria, como, por ejemplo: muestras de lubricantes, mediciones de presión, pruebas de carga, videos de inspecciones internas, entre otras”, refuerza el experto de Salfa.

El mantenimiento programado o preventivo es otro aspecto indispensable para el cuidado de su maquinaria. Con pautas de fábrica y repuestos originales disminuye drásticamente las reparaciones correctivas.

“Es muy importante que se entienda que el mantenimiento preventivo tiene costos importantes, sin embargo, el costo de una reparación no programada es mucho más elevado, ya que tiene el costo de la reparación en sí, más la pérdida de productividad por máquina parada. Hoy el agricultor chileno lo sabe, por eso ellos prefieren los paquetes o contratos de servicio que Salfa entrega a sus clientes y que cubren todas estas necesidades de una forma simple y económica, y los más importante, son productos que entregan confianza a nuestros clientes”, finaliza el ejecutivo.