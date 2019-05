Editorial 10-05-2019

Máquinas tragamonedas

Por 30 votos a favor, 1 en contra y 1 atención, el Senado aprobó en general el proyecto de ley sobre máquinas de juego fuera del ámbito de la ley de casinos, que responde a sendas mociones refundidas y a la indicación sustitutiva del Ejecutivo.

En la oportunidad se realizó una detallada radiografía del fenómeno de las máquinas llamadas de destreza, que según cifras son 700 mil a lo largo del país y según indicaron los legisladores, presentes –principalmente- en sectores más humildes, por lo que alarmaron por los focos de irregularidades en torno a este negocio.

Pese a que el proyecto contó con el respaldo de la mayoría del hemiciclo, un grupo de parlamentarios dejó constancia de que prefieren una norma que regule, en vez de prohibir las máquinas de destreza.

En otro orden, los senadores adelantaron que en el análisis en particular se perfeccionarán varios aspectos como las penalidades y se abordarán temas como los juegos on line.

Dispone que las máquinas de azar constituyen en sí, juegos de azar, por lo que se encuentran legalmente prohibidas, con la sola excepción de su funcionamiento en los casinos de juego amparados por el correspondiente permiso de operación, el que de ningún modo podrá extenderse a juegos de este tipo realizados “en línea”.

También establece la normativa especial que regula expresamente el funcionamiento de máquinas fuera de los casinos de juego, reforzándose la prohibición de otorgar patentes municipales para la explotación de máquinas de azar por personas no autorizadas por la ley de casinos.