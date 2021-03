Social 23-03-2021

Marcela Aburto académica de Enfermería de la UCM “Aumento de los casos de COVID-19 se debe principalmente a la relajación en las medidas preventivas”





Profesional de la salud descartó que la actual crítica situación que está viviendo el país por la pandemia, se deba a llegada de nuevas cepas más potentes.

La actualidad en el país no parece muy alentadora, pese a que el plan de vacunación marcha a gran velocidad, aquello contrasta con la realidad de casos de personas infectadas a nivel nacional, lo que ha incrementado las cifras de fallecidos y de hospitalizados graves, a causa del COVD-19.

Marcela Aburto académica de Enfermería de la UCM, explicó por qué en el último tiempo Chile se ha visto tan afectado. "No es que se trate de una cepa nueva, la cepa brasileña ha llegado en muy pocos casos y se han aislado adecuadamente. Lo que estamos viendo es un aumento importante de los casos, principalmente a la relajación de las medidas preventivas", afirmó.

Consultada sobre por qué ha ido modificándose la edad de las personas que han sufrido las consecuencias más graves de la enfermedad en el último brote, la enfermera indicó que "Los jóvenes se han relajado, y son los que contagian, ya que muchas veces son asintomáticos (…) los adultos mayores con enfermedades crónicas, que anteriormente veíamos en las unidades de cuidados intensivas, la mayoría ya está vacunada y muchos de ellos, lamentablemente fallecieron, por lo que ha ido cambiando el rango de edad", sostuvo la académica de la UCM, especificando que ha sido clave algunas decisiones como el entregar muchos permisos de vacaciones, en las que se conocieron numerosos casos de fiestas clandestinas.

A CUIDARSE DE LOS VIRUS ESTACIONALES

Un tema que preocupa a los profesionales de la salud de la UCM, es que a estos altos índices de personas hospitalizadas por COVID-19, aumenten con la llegada de pacientes infectados con los virus estacionales como el sincicial o la influenza.

Marcela Aburto, explicó que en el 2020 no existió un incremento importante de estos virus estacionales, sin embargo, para este invierno, está el temor de que el relajamiento que actualmente tiene al límite el sistema hospitalario, haga subir la cantidad de contagiados por estas enfermedades de invierno.

“Las bajas cifras del año pasado fueron principalmente porque los estudiantes no fueron a clases, hubo mayor confinamiento y quizá las medidas preventivas, se tomaron más a conciencia. El riesgo que podemos tener es que la circulación aumente y si pensamos que los virus de invierno se transmiten de la misma manera que el Coronavirus, podríamos tener un aumento. La idea es que eso no pase, no bajemos la guardia para disminuir el Coronavirus y también de los tradicionales virus de invierno", complementó la académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCM.

Finalmente, además de las medidas conocidas por todos, como el buen uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y la distancia social, la enfermera académica de la UCM, dice que es importante volver a realizar otras formas de precaución como desinfectar las compras del supermercado al llegar a casa. "Es necesario limpiar lo que uno compra en el mercado, porque el virus -el Coronavirus y los de invierno-, se mantiene en las superficies, entonces es importante mantener este tipo de medidas como limpiar las compras con un paño con algún desinfectante, para que podamos evitar los contagios”, recomendó.