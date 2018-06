Opinión 09-06-2018

El Premio Nacional de Literatura se ha considerado como un premio machista, de sus 42 galardonados en más de 72 años de historia solo 4 mujeres lo han recibido; Gabriela Mistral en 1951, Marta Brunet en 1961, Marcela Paz en 1982 e Isabel Allende en 2010. Sin duda todas se lo habrán merecido, pero a estas alturas, ¿este premio no hablara de una u otra forma sobre la idiosincrasia de nuestro país?

Su verdadero nombre fue Esther Huneus Salas. Nació en Santiago el 29 de febrero de 1902. Sus padres fueron Francisco Huneeus Gana, Gerente General de la Compañía General de Electricidad, y de María Teresa Salas Subercaseaux, pintora y discípula de Pedro Lira. A los 11 años muere su hermana mayor, Anita, provocándole un gran dolor que nunca superó, sus padres por miedo que a la pequeña Esther le ocurriera lo mismo decidieron no enviarla al colegio y encargaron su educación a profesores particulares lo que la hicieron una niña de muy pocos amigos.

A su casa entraban y salían un sin fin de personas que traían miles de historias llenas de humor las cuales oía atentamente y que ayudaron al desarrollo de su imaginación y su lenguaje escrito; ya a los siete años había escrito un cuento sobre una tierra mágica en donde todo el mundo era feliz gracias a un lápiz, este lugar se llamaba “El país de Faberland”, ya que escribía con un lápiz grafito marca Faber, incluso se colocó el seudónimo de “Luki”, porque no le gustaba su nombre, debido a que no estaba dentro de los onomásticos del calendario.

En 1927 ganó el premio del Concurso Sanidad con el cuento “Pancho en la luna”, esto le permitió escribir en revistas como “El Peneca”, “Ecran” o “Zig-Zag” entre otras.

En 1933 publicó su primer libro de cuentos “Tiempo, papel y Lápiz”, utilizando por primera vez el seudónimo de Marcela Paz ya que como dijo era en honor a la escritora Marcella Auclair a quien admiraba y a la palabra Paz, por la paz del mundo. Sin embargo, a pesar de la excelente critica su pluma se detiene debido a que contrae matrimonio con el ingeniero José Luís Claro. Entre ellos había surgido una amistad que se vio interrumpida dos años antes del matrimonio porque el joven se fue a los Estados Unidos. Esther se quedó muy triste recordando a José Luís, a quien sus amigos llaman cariñosamente Pepe Lucho. José Luís antes de marcharse le obsequió una agenda marca Nestlé (de los alimentos Nestlé) con ilustraciones infantiles. Esta agenda será clave para el nacimiento de su más célebre obra ya que pensando en el nombre de su futuro esposo, escribirá en la primera página de su agenda una palabra mágica: “Papelucho”.

En 1935 publicó “Soy colorina” y para recolectar dinero, instaló una tienda en el centro de Santiago donde vendió sándwiches y pequenes.

Luego de catorce años de matrimonio Marcela Paz estaba dedicada ciento por ciento a la crianza de sus cinco hijos, pero en 1947 una noticia le llamo la atención. La Editorial Rapa-Nui convoco al público a un concurso literario, el primer premio seria la publicación del libro ganador, Marcela Paz recordó aquella agenda Nestlé que su esposo le había regalado y, con ciertas modificaciones dio vida al niño de nueve años que había llamado “Papelucho”, el cual sufría por la separación de sus padres. El libro es presentado en el concurso y obtiene el Premio de Honor y debido a su gran éxito se tradujo al griego, ruso, japonés y francés, fue tanto el reconocimiento del público que la autora se vio en la necesidad de continuar la saga de este niño chileno, publicando en total 12.

A pesar de su talento, su obra fue opacada por “papelucho” y no es muy conocida a nivel común. En 1976 escribe “Los pecosos”, luego “Perico trepa por Chile” (1978) y “Los secretos de catita” (1981), los cuales son de una narrativa excelente, sobre todo si se quiere fomentar la lectura en los niños.

“En atención a su dedicación al cultivo de la literatura y narrativa infantil, el haber creado un personaje literario de alcances nacional y universal y como una distinción a las numerosas mujeres que en nuestro país cultivan la literatura en forma sobresaliente", el 11 de agosto de 1982 Marcela Paz recibió el Premio Nacional de Literatura, sin embargo, el reconocimiento a su labor literaria no lo disfruto por mucho tiempo debido a que falleció el 12 de junio de 1985 a los 83 años de edad.

Por último, debo de señalar al público lector que en el año 2017 los herederos de Marcela Paz publicaron dos ediciones póstumas de “Papelucho” y para los fanáticos de este personaje estos libros son: “Adiós Planeta: Por Papelucho” y “Papelucho, Romelio y el Castillo”.



