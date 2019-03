Nacional 30-03-2019

Marcela Vacarezza revela que a los 14 años sufrió abuso y lo calló: “Les dije a mis hijas que tiene que estar atentas”

Marcela Vacarezza reveló esta mañana una dura situación que vivió a los 14 años, cuando un hombre mayor abusó de ella en un baño de un restaurante en Papudo. La presentadora habló sobre su traumática experiencia en el matinal de TVN “Muy Buenos Días”, cuando el panel comentaba el nuevo capítulo del programa “Acosados”. Fue entonces cuando Vacarezza se sinceró. “Siempre íbamos a la misma playa y había un señor que vendía churros en un restaurante y me dieron ganas de ir al baño”, relató la presentadora, agregando que junto a su hermano -10 años mayor- cruzaron la calle hacia el local para pedir el baño, a lo que el hombre accedió. “’Este es el baño, pasa’, me dijo. Paso y siento por atrás que me manosean entera y el hombre entra conmigo cerrando la puerta. Ahí le dije ‘no ya no, quiero irme’ y me agarra tirándome a la pared tocándome entera”, narró Vacarezza, quien finalmente se liberó del sujeto golpeándolo. La presentadora sostuvo que si bien quedó nerviosa por lo sucedido, no quiso contarles a sus padres para poder “seguir teniendo libertad” y que no la limitaran al realizar sus actividades. Agregó además, que en varias oportunidades volvió a ver al hombre. “Ahora lo miro para atrás y quizás no era la primera vez que el tipo lo hacía, ni la última que fuera hacerlo, pero a los 14 años jamás se me pasó por la cabeza”, señaló Vacarezza, añadiendo que ahora analiza lo que le ocurrió desde su rol de madre. “Lo cuento porque tengo dos hijas que empiezan a pedir permiso para andar solas en la calle (...) Les dije que tenían que estar atentas y pendientes. No andar desconfiando de toda la gente, pero sin ser ingenuas. Es importante dejar ese mensaje”, declaró la panelista. Vacarezza enfatizó que si bien los papás pueden reaccionar de una manera que no les parezca a los jóvenes, “nadie los va a cuidar más”