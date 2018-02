Política 27-02-2018

Marcelo Díaz: "La derecha y el Frente Amplio tienen más liderazgos que ofrecer al país hoy"

En su rol de articulador sostuvo que ha conversado con gente del Frente Amplio "que tiene muy claro que no se está en política para el testimonio, sino para construir la fuerza suficiente que permita ser mayoría. Uno puede tener un lindo partido, compacto y homogéneo, pero ser una permanente minoría, irrelevante en la vida política del país".



El ex vocero de gobierno y diputado electo, Marcelo Díaz, se refirió al rol como articulador de la oposición que cumplirá en marzo cuando regrese al Congreso.



"Ayudar a la construcción colectiva de la bancada PS, en que tenemos una cierta responsabilidad, no exclusiva ni predominante, pero sí significativa, en la articulación de la oposición. Segundo, que seamos capaces de defender el legado del gobierno de Bachelet", sostuvo el ex embajador en entrevista con La Tercera.



"Qué duda cabe que defender la obra del gobierno es defender las transformaciones que nosotros mismos ayudamos a construir. ¿O nos vamos a hacer los lesos si el gobierno de Piñera quiere retrotraer o desarmar la reforma laboral, la educacional o la tributaria? ¿Vamos a dejar que lo hagan los historiadores o quienes tenemos responsabilidades políticas de plantear que no están nuestros votos?", preguntó.



A su juicio, la oposición debe articularse "entre la izquierda y la DC (...) no es algo que va a ocurrir mañana, pero hay que trabajarla al calor de lo que va a ser el ejercicio del rol opositor, y todos los partidos que estamos en la Nueva Mayoría y en el Frente Amplio hemos declarado que jugamos un rol".



En ese sentido, dijo que ha conversado con gente del FA "que tiene muy claro que no se está en política para el testimonio, sino para construir la fuerza suficiente que permita ser mayoría. Uno puede tener un lindo partido, compacto y homogéneo, pero ser una permanente minoría, irrelevante en la vida política del país".