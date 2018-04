Política 24-04-2018

Marcha “No + AFP en Linares convocó menor cantidad de personas y se transformó en conversatorio público

Con una convocatoria que no cumplió seguramente, con las expectativas, se desarrolló en Linares la jornada por No +AFP en Linares el reciente domingo.

Las agrupaciones sociales programaron desde las 11:30 horas de ese día, en Plaza de Armas, la asistencia para la marcha. No obstante, un menor número de personas concurrió a esta movilización, si se compara a la de años anteriores. No por ello, menos importante para los dirigentes, quienes modificaron de inmediato la agenda, desplegando con quienes sí se interesaron en asistir, un conversatorio público en el Odeón.

Manuel Cofré Aguilera, uno de los coordinadores de No +AFP en el Maule Sur, explicó que “lo fundamental es saber que debemos mantener alerta a la comunidad, en torno de la nula intención del actual Gobierno, para realizar un cambio fundamental en el sistema de pensiones en Chile. Y, sobre todo, las intenciones que existen, de aumentar la edad de jubilación, cosa que significaría un nuevo golpe a los trabajadores”.