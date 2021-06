Política 17-06-2021

Marco Avila, concejal PS: “Espero contribuir a un trabajo con transparencia en el Concejo Municipal”





Marco Avila (PS), elegido concejal de Linares, luego de que el Tricel rectificara el resultado de concejales en Linares, desplazando a Juan Carlos Retamal (RN), tras la revisión de los sufragios y la cifra repartidora, reconoció sentirse sorprendido “porque no hicimos ninguna reclamación”.

“No obstante- dijo- durante la campaña nos habíamos preparado para este escenario, de modo que cumpliré con lo planteado en los días previos a la elección”.

Respecto a que ahora serán 5 los concejales de “oposición”, señaló que “el estereotipo de las tendencias políticas es algo que se ha ido erradicando con el paso del tiempo. Hoy todos nos presentamos preocupados por lo que hay que hacer para Linares”.

“Hoy tenemos una oportunidad muy importante en el Concejo Municipal de transformarnos en una fuerza de oposición, pero eso tampoco abre las posibilidades que le neguemos la sal y el agua al alcalde. Esperamos contribuir a un trabajo con trasparencia en el Concejo, planteándonos siempre respecto a lo que es correcto, pero también criticando lo que no corresponde. A más probidad y transparencia, mejor gestión. Soy militante del Partido Socialista y ese domicilio político no será alterado. Desde ahí voy a ejercer la función que me corresponde como concejal”, subrayó.