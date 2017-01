Política 14-01-2017

Marco Enríquez-Ominami: "voy a ser candidato, pase lo que pase"

A menos de un año de que se realicen las elecciones presidenciales, Marco Enríquez-Ominami aseguró que estará "pase lo que pase" en la papeleta para escoger el próximo Jefe de Estado.

En entrevista con la revista Qué Pasa, el ex -parlamentario afirmó que "voy a ser candidato, pase lo que pase. Quiero proponerle al país, junto al PRO e independientes, una alternativa distinta".

"Estoy dispuesto a soportar lo indecible mientras crea que vale la pena. Si no es así, llegará el momento de pensarlo", indicó.

Además, el líder del PRO se mostró optimista frente a lo que sucederá en las elecciones. "Voy a ganar (…) Estoy convencido de que los voy a convencer que de aquí al 19 de agosto que no sigan siendo irresponsables".

Sobre el caso SQM, Enríquez-Ominami enfatizó que "se me acusa de algo totalmente falso, porque nunca me junté con alguien para fraudes tributarios".