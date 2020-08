Deporte 12-08-2020

Marcos Álvarez: “No hay quiebre entre la Corporación y la Sociedad Anónima de Deportes Linares”



Los trabajos comenzarían el 15 de agosto

Utilizando la tecnología habló la Corporación de Deportes Linares a través del presidente de los albirrojos, quien puso literalmente “paños fríos”, para apagar el fuego con las declaraciones de Jorge Vergara. “Creo, que “Vergara” está mal informado, nosotros hemos tenido siempre el completo apoyo de las autoridades en relación al tema de los recintos deportivos”, dijo Marcos Alvarez.

“Quiero además aclarar dos puntos importantes. El primero de ellos es que Jorge Vergara es director de la Sociedad, vale decir que él no ostenta el cargo de Director Deportivo, no existe la legalidad en torno a esta materia. Recuerdo que Jorge, en un principio, tuvo un tono bastante amistoso de unidad para afrontar esta situación, pero al escuchar sus dichos el día jueves, que no van con la realidad, nos llama a estar atentos. Existía un pre acuerdo donde Mauricio Suiz y Jorge Vergara, se harían cargo de la parte deportiva, vale decir, plantel, cuerpo técnico, contratos, indumentarias y camarines, y el club de Deportes Linares tendría la misión de las relaciones con las autoridades y publicidad a través de los contratos con las empresas”.

“Lamentablemente esta situación no se ha concretado. Jorge Vergara ha pasado por encima de todos los conductos regulares, desconociendo los pre acuerdos que existían, dejando herido hasta al alcalde la ciudad, por sus dichos. Lo segundo tiene relación en cómo vamos a funcionar. El campeonato de Segunda División en principio debería comenzar la primera semana de septiembre, sin embargo, está sujeto a lo que digan las autoridades de la ANFP y la Ministra del Deporte”.

“Una de las exigencias que planteó la ministra es que debería existir una comisión médica estable, que tendría la misión de visar cada partido de las tres series del fútbol chileno. La ANFP no aprobó esta comisión, por lo tanto, la Ministra no autorizó la fecha de inicio para este fin de semana y les dio un plazo de 15 días, para que establezca esta comisión para que pueda funcionar en los tres torneos”.

“Creo que Vergara realizará una excelente tarea en lo deportivo, por su experiencia en Colo –Colo, pero que se dedique sólo a ese aspecto”, afirmó Alvarez.

ENTRENAMIENTOS ALBIRROJOS

Este fin de semana se dará inicio a los entrenamientos en Deportes Linares, basándose en 4 protocolos. Se está a la espera de la aprobación por parte de la Seremi de Salud, de lo contrario no comenzarían los trabajos.

En lo futbolístico, para este año el objetivo es mantenerse en los primeros cuatro lugares. En otro ámbito los jugadores han recibido un aporte por parte del SIFUP y como Corporación, también se les apoyó con una pequeña colaboración a los jugadores y destacando el apoyo económico de la Municipalidad de Linares, a través del alcalde y los concejales con ayuda social.

NO HABRÍA DESCENSO

Entendiendo la situación de Pandemia que existe, actualmente los presidentes de los clubes, intentarán conversar para que no exista descenso.

El ex coordinador de Deportes Linares aclaró los dichos realizado por Vergara: “todavía no logro entender cuál es la desconfianza que existe con mi persona, nosotros realizamos una excelente gestión. Trabajamos en conjunto, quiero agregar que nosotros siempre le hemos ofrecido nuestra ayuda, es él el que nos está sacando del camino. Jorge Vergara recibe un sueldo y tiene que hacer la pega en terreno y bien”.

SIN PUBLICO

Otro de los temas que quedó claro es que no habrá transmisión de los partidos en forma audiovisual. En reunión a la que asistió el timonel albirrojo quedó claro que existe un contrato con el CDO, que está vigente donde los clubes van a recibir 4 millones de pesos. El CDO, se comprometió a transmitir un partido por fecha, dejando libre los otros duelos para que los clubes puedan hacer disposición de aquellos, pero la ANFP, se negó. “Nosotros le hicimos ver que estábamos en desacuerdo y que vamos a transmitir. Por regla sanitaria, no puede haber ningún medio de prensa en el estadio y el club tiene que facilitar tanto audiovisual como auditivamente los registros del partido. Eso implica que se montará una transmisión que saldrá a través de un streaming, el cual será pagado como una entrada a un concierto como se está utilizando ahora en las plataformas”, expresó el dirigente.

“Pero en los casos de los socios, como lo hemos hablado con Mauro Suiz, ellos no pagaran nada y les vamos a facilitar esa señal”, acotó.

Otra vez en esa materia, Vergara, demuestra su total desconocimiento de los acuerdos que ya se habían tomado.

“Para los medios se entregará la parte auditiva solamente para que puedan realizar sus comentarios y notas”, finalizó el timonel linarense.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo