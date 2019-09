Opinión 08-09-2019

Marcos Moreno Morales Linarense, escultor autodidacta Un genio artístico, con extraordinaria capacidad de trabajo

La faceta de Picasso como escultor, es una tarea artística que desarrolló de modo autodidacta con el mismo pulso innovador que imprimió a su personal sello pictórico; porque hay que tener una gran habilidad para esculpir y conseguir, de manera tan realista, realizar una figura, un cuerpo humano. Las habilidades de un gran artista se demuestran cuando las emplea con gran maestría. Es lo que ocurre con Marcos, al visualizar sus trabajos, donde podemos concluir que es un apasionado de la escultura. Lo de autodidacta es una definición que se ha transformado en una destreza para la realización de las esculturas, donde ha demostrado un conocimiento perfecto. Si Picasso soñaba con la escultura y el sendero pictórico lo llevó hacia el cubismo, fue la razón por la cual sus trabajos escultóricos quedaron eclipsados por el éxito de sus pinturas. La escultura nació en la caverna, desde aquel instante que el ser humano necesito representar su existencia, su entorno, llegando a realizar un legado cultural, que nos habla de sus pensamientos y creencias. Marcos ha recogido algo de aquello, marcando tendencia, en una trayectoria avalada por sus obras que se encuentran a la luz pública, registrando al personaje y su trascendencia. Una obra de arte, diría un crítico. Está igual, diríamos quienes poco sabemos de la apreciación artística, pero bajo el mismo prisma de admiración por el trabajo realizado. Marcos nació el 10 de julio de 1968. Sus estudios básicos los realizó en el Colegio Lucila Godoy, Escuela Nº 1 y su enseñanza media en el Liceo Valentín Letelier Madariaga. Como se puede comprobar, cien por ciento linarense. Escultor autodidacta, sincero y honesto. Con un autoaprendizaje que ya se quisieran muchos profesionales, que avalan su trayectoria y cariño por lo que hace y “me permite conseguir metas y salir adelante con mi familia, ya que me casé muy joven (19 años) y ninguno de los dos teníamos formación académica (universitaria), y así era complicado poder abrir caminos”. Sin embargo, “con perseverancia, esfuerzo y gracias a Dios, consiguiendo metas y tener siempre una automotivación de descubrir y redescubrir nuevas formas de hacer nuestro trabajo”. “El maestro excelente es el que inspira”, cuando dice que si te caes, hay que volver a ponerse de pie, una y otra vez; siempre con más fuerza. Recuerda que “desde niño -12 años más o menos-, visité el taller de D. Germán Mourgues que vivía a pocas cuadras de mi casa. Luego, algo mayor, siempre tuve contacto con él y en alguna oportunidad pude ayudar en alguna restauración. Fue una excelente persona, un Gran Maestro, un genio y de muy buen humor”. Marcos inició su taller en 1990 con restauraciones de diferentes figuras, en diversos materiales. En esos años siempre tuvo el apoyo de sus padres; “de quienes aprendí que mis desafíos y mi competencia no era ni es con los demás artistas, sino conmigo mismo”. El Taller de Escultura está conformado por su señora Ximena Chaparro P., y su hijo Marcos con quienes realiza los trabajos, considerando que cada uno es un desafío que asumen con muchas ganas y que en lo personal “quiero trabajar de inmediato, cuando asumo ese compromiso”. Podríamos definirlo como un escultor que trabaja con dedicación y amor por su obra. Es una pasión interna que lleva por El Arte. Enfatizando la pasión de cada una de sus obras, porque son verdaderas OBRAS de ARTE, que este escultor linarense, muy detallista, muy crítico, quiere que todo salga a la perfección. Escucharlo hablar de cada trabajo realizado es interesante, porque habla desde el aprendizaje de una vida dedicada a lo que hoy es el mejor aval de sus obras. Y esa emoción de sus palabras por sus obras, muestran la conexión que existe con ellas y con su familia. No hay pero que valga para realizar un trabajo de excelencia. Un ingenio artístico, con extraordinaria capacidad de conexión con su trabajo. La familia Moreno Chaparro, sabe perfectamente su rol, tanto en el mundo doméstico como en el laboral; de ese modo van delineando una obra perfecta en lo que respecta a la obra misma, como en el plano familiar. Esta es una empresa de esculturas que se dedica a la creación y producción de obras de arte. La empresa diseña, desarrolla, fabrica y comercializa esculturas lúdicas y monumentos, dependiendo el requerimiento de todo cliente, entregando de igual forma un desarrollo e implementación de proyectos, ficticios y maquetas para proyectos individuales, televisión y cine, concediendo un servicio de alta calidad en: fibra resina y bronce. Resolviendo propósitos de la manera más eficiente, contribuyendo con soluciones creativas y adecuándose a las propuestas de cada cliente para el mejoramiento del producto. De este modo, cuentan con una experiencia personal y maquinaria calificada para la elaboración de cada producto dedicando todo su tiempo y esfuerzo. Algunos de sus trabajos, de tipo religiosos, figuras y esculturas están a lo largo de todo el país en diferentes lugares: iglesias, capillas, parques de entretención, plazas, colegios, particulares, entre los cuales podemos señalar el Cristo Redentor (2.50 mt, Capilla Cristo Redentor. Penco) Concepción 2009. Monumento a Los Inmigrantes (Valle Escondido, Paicaví) Concepción 2013. Virgen del Cerro Mutrún, Constitución 2012. Busto al Bombero mártir caído, Hotel de Panimávida 2017 (donación); Carabineros Mártires en los Incendios Putú, Constitución 2017 (donación). Parque de Navidad Empresa PF Talca 2016, 2017, 2018. San Miguel Arcángel tamaño natural, Peñaflor V región. Figuras Mitología Chilota, Parque Natural Ayaltue en Calbuco (Puerto Montt). Servandito: Servando Campos, Linares 14 de Octubre 2013 (Inauguración); fundido en bronce, técnica a la cera perdida. Busto al Padre Ángel: Ángelo Magalotti Graziani 2013. Jesús de la Misericordia, sector de Santa Bárbara, Los Ángeles. Señor de Huanca o Cristo de la Columna, Cerro la Virgen de San Javier y en Sector Carlos Trupp Talca. San Pedro, Puerto Natales plaza de los pescadores. San Francisco de Asís, Boroa, Temuco. Parque entretenciones en Viña del Mar. Busto a Don Carlos Camus Larenas. Cristo Crucificado Curaco de Vélez, Chiloé. Cristo Crucificado, cementerio, Lota. Virgen del Rayos, Iglesia patrimonial San Francisco, Valparaíso. San Pedro, muelle, Constitución. Monumento a Valentín Letelier Madariaga, Liceo del mismo nombre, Linares. Inaugurado el 29 de agosto 2019



Manuel Quevedo Méndez