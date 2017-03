Opinión 12-03-2017

Margot Loyola, una figura mundial -Desde Linares a Londres-



El pasado 8 de marzo, en la página 3 de este medio, viene una respuesta a nuestro escrito del domingo 5 de marzo; que titulamos: ¿Qué pasó con el monumento a Germán Segura? a Carlos Ibáñez del Campo, a Carlos Camus; a Margot Loyola.

Particularmente a lo referido a la maestra Margot Loyola, me responde Juan Pablo López Aranda, Director Ejecutivo de la Academia Nacional de Cultura Tradicional “Margot Loyola Palacios”, para señalar a lo que dicha institución espera en relación a la concreción del monumento.

Entregada la explicación, muy válida, ante un “tan interesante comentario” -palabras del Sr. López Aranda- se refiere a la situación actual del monumento Margot Loyola Palacios, LEY NÚM. 20.926 sobre el proyecto de Ley y sus seis artículos, fechado en Santiago, 7 de junio de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

La misma información, es precisamente la que dará el marco necesario al comentario del señor Juan P. López, por ser parte de la propia ley en su artículo 4º inciso tercero: “Créase una comisión especial encargada de ejecutar los objetivos de esta ley”, la que estará constituida por las siguientes personas e instituciones: el Alcalde de la Municipalidad de Linares, el Director Regional de la DIBAM; un representante de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios (Sr. Juan Pablo López Aranda, su director ejecutivo), los dos diputados del distrito 39 de la Región del Maule, sin perjuicio de las adecuaciones que corresponda efectuar en el momento de constituirse la comisión especial, de conformidad con la ley Nº 20.840.

Nos explica y clarifica, el señor López Aranda: La ley fue aprobada el 07 de Junio del 2016, a razón de esto, hemos sostenido, ya, poco más de tres reuniones con las autoridades locales, siendo la última reunión en enero de este año, misma en donde participaron representantes de las distintas organizaciones de Linares y donde el compromiso de la autoridad local es sumar esfuerzos para cumplir con este mandato que la LEY NOS OBLIGA, y erigir el monumento de la insigne y destacada folcklorista, Premio Nacional de arte , doctor Honoris Causa , la chilena más Chilena , linarense Margot Loyola Palacios "justo reconocimiento del Estado de Chile a esta gran mujer que amó su tierra y su gente por sobre todas las cosas".

Posteriormente, D. Juan Pablo vino a Linares -jueves 9 de marzo-, acompañado de D. Osvaldo Cádiz, para conversar con las autoridades locales y regionales, respecto del tema. Igualmente, en un acto muy generoso de ambos, se contactan telefónicamente con el autor de esta crónica, para agradecer el interés manifiesto por estas acciones ciudadanas que -la historia local nuestra, así lo certifica- “los linarenses dejamos los temas a medias”. Baste señalar el monumento de Germán Segura, el de Carlos Ibáñez del Campo, del obispo Carlos Camus y el de la gran folclorista e Hija Ilustre de Linares: Margot Loyola Palacios.

En la conversación sostenida, con ambas personas, me dejaron muy clarificado que “la Institución asume su compromiso y no cesará sus esfuerzos en aunar criterios y a propósito de que este 2018 es el centenario de la maestra, y comenzar su celebración con la inauguración de este monumento en la ciudad de Linares, confiados del mismo modo que las autoridades y la comunidad linarense sabrá dar valor a esta importante hito en la historia de Linares”.

Esa es, además, una forma de reivindicar lo que se ha señalado, en cuanto a que “los linarenses dejamos los temas a medias”; del mismo modo señalan que la ley es bastante clara y por tanto están “obligados a cumplir” y la Institución dará cumplimiento a su obligación.

La ley -es bueno recordarla- no solo es obligación de las autoridades de la comuna si no que es “La acción plausible que los linarenses deben tener al sentirse pertenecientes de esta hermosa tierra maucha y verse representados en una figura con la maestra Margot Loyola que es reconocida mundialmente”.

Es lo que ocurrió el pasado jueves 9, con la visita de los señores López Aranda y Cádiz Valenzuela, quienes informaron -a los medios de comunicación- los avances en el tema y el entusiasmo por seguir trabajando para la concreción de la obra.

Por la tarde, ese mismo día jueves, ambos personeros me visitan para entregar su saludo y agradecimientos por el entusiasmo puesto en beneficio de hacer realidad lo planteado. Dejamos una evidencia, que acompaña estas líneas, del momento en el cual le hago entrega de un DVD, con la actuación de la Maestra; realizada en el salón del municipio de Linares. En esa oportunidad, fue invitada de honor, por el Alcalde Sergio Sepúlveda Corvalán (en su primer periodo, 1993-1997).

Antes de la despedida, nos cuentan que seguían el viaje, con una visita al Alcalde Mario Meza, luego al Intendente de la Región de Maule y, finalmente, a la ciudad de San Fernando, la tierra de Osvaldo Cádiz.

Se dieron el tiempo para contarnos que a fines de octubre -de este año- aparece un nuevo disco con las “50 danzas chilenas” y alguno del dúo formado por las Hermanas Estela y Margot Loyola, de gran renombre internacional, en su época.

Y la gran novedad -primicia, nos señalan-, una invitación que recibieron para viajar a presentar el disco “50 danzas chilenas”, en la Royal Holloway University of London. Viajarán, entonces, desde Linares a Londres, para llevar la música folclórica de nuestro país, en la voz de Margot Loyola, una figura mundial y orgullo de nuestra ciudad.



Manuel Quevedo Méndez