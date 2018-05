Opinión 11-05-2018

María de la Cruz Toledo; la primera Senadora de la República



Esta semana hablaremos de la vida de la primera mujer electa democráticamente como senadora; María de la Cruz Toledo. Para muchos su nombre es desconocido, y como también ocurre con la primera mujer diputada Inés Henríquez Frödden, de quien la semana pasada ya hablamos, sus obras y gestiones han sido poco divulgados en libros de historia o algún otro texto.

La primera mujer que ocupó un sillón en el Senado nació en Chimbarongo en uno de los días más importantes para la vida cívica nacional; el 18 de septiembre de 1912. Estudio en el Colegio Rosa de Santiago Concha y termino su enseñanza secundaria en el Liceo 5 de Santiago.

Desde muy joven se interesó por las letras; fue escritora de folletos, artículos, poesías y novelas. Esta inquietud por la literatura la llevo a dirigir la revista “Luz y Sombra”, dedicada a las personas con ceguera, también fue locutora de radio y comentarista política marcando una época en la radiodifusión con su programa “María de la Cruz habla” el cual se transmitió hasta 1978 por Radio Nuevo Mundo

Siguiendo la senda de Amanda Labarca o Elena Caffarena, en 1946 fundó el segundo partido político femenino en la historia de Chile; El Partido Femenino de Chile (El primero fue el Partido Cívico Femenino y fue fundado en 1922 por Estela La Rivera de Sanhueza y Berta Recabarren entre otras mujeres).

El objetivo del nuevo partido fue formar cívicamente a la mujer para que tuviera conciencia de sus derechos, crear leyes en su favor como también abolir aquellas que las desfavorecía. Con todo, recién en 1949 la mujer en chile logró ser ciudadana por completo cuando en ese año fue reconocido su derecho a voto en pleno.

Por participar en la campaña presidencial de Carlos Ibáñez del Campo, en 1952, se le ofreció el cargo de Ministra de Educación, pero ella lo rechazó para poder postular al Senado. Su campaña fue muy popular y el 4 de enero de 1953 salió electa con más del 50% de los votos integrando la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, pero su paso por el parlamento fue polémico; no existe constancia hasta el momento de que fuese parte de dicha comisión.

El 4 de agosto de 1953, con solo seis meses ejerciendo como senadora, fue inhabilitada por “ser agente en gestiones particulares de carácter administrativo” pues algunos testimonios culparon al Partido Femenino de Chile de recibir dineros del Partido Peronista Argentino ya que al parecer sus dirigentes viajaban constantemente a Argentina para pedir fondos particulares los cuales no eran informados, también se le acusó de contrabando y comercialización de relojes. El caso de su inhabilitación fue seguido en lleno por la prensa de la época y provocando diferentes opiniones, años más tarde los tribunales de justicia declararían su inocencia, pero en el daño a su imagen y a su partido fue demoledor e irreparable. Su expulsión del senado termino por completo con su carrera política y la desintegración total del partido que había fundado. A partir de ese momento, no hubo en Chile otro partido feminista y muchas de sus integrantes pasaron a militar en otros conglomerados, incluso ella misma ingresó al Partido Nacional y más tarde apoyó activamente la campaña presidencial de Jorge Alessandri en 1970 en contra de la Unidad Popular y al lograr la presidencia de la republica Salvador Allende ella fue una férrea opositora organizando “cacerolazos” en contra de su gobierno,

Durante la dictadura militar colaboró con los alcaldes designados Patricio Mekis y Patricio Guzmán siendo nombrada “inspectora municipal had honorem”.

Falleció el primero de septiembre de 1995 en Santiago. Estuvo casada y tuvo dos hijos.



(Francisco Javier Vergara M

Profesor de Historia, Magister en Ciencias Sociales)