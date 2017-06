Opinión 06-06-2017

María Eugenia Coeymans Avaria -destacada socióloga y escritora linarense

María Eugenia pertenece al enorme grupo de linarenses, cuya vida laboral la desarrolla en lugares muy lejanos de la ciudad natal; con un éxito que ni siquiera imaginamos. Agregando a ese merecido reconocimiento, el que jamás se han olvidado de sus raíces.

Ello, lejos de parecer desconocido para la mayoría de nosotros, es -por lo demás- una gran tarea que cumplen estos embajadores nuestros, en lugares que ni siquiera podemos imaginar. Y cumplen de manera tan responsable y generosa, que nos enorgullece saber de ellos y sus respectivos reconocimientos laborales y/o profesionales.

La destacada socióloga y escritora, nace el 2 de Marzo de 1943, en Linares, Chile. Casada, tiene 4 hijos y 9 nietos. Se recibe de socióloga, en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se dedica a la Comunicación Interpersonal: Familiar, Educacional, Laboral y médico-paciente, y en forma paralela a la Literatura Infantil.

La Comunicación interpersonal, para entender la relación de la sociología y la literatura, tiene sus raíces en la actividad de socialización de los individuos. La comunicación y las relaciones interpersonales estás firmemente unidas entre sí.

La significación de la interacción no solamente facilita la formación de determinadas normas de conducta, también facilita la comprensión mutua y el surgimiento de relaciones emocionales, y tiene una gran participación en la formación y desarrollo de la personalidad del individuo.

Esta actividad puede ser un verdadero aporte en nuestra propia educación local, no solo porque es exitosa en su campo laboral o profesional, sino porque al ser un (a) coterráneo (a), tendrá una mejor visión y conocimiento del mundo con el cual realizará su intervención.

La socióloga y escritora es delegada de nuestro país en los Congresos Mundiales de Literatura Infantil de la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil, 2004 en Ciudad del Cabo, Sud África y 2006 en Macau, China.

Participa en el Congreso de IBBY en Macau - 2006 con la ponencia “La enseñanza de valores a través de la narración de cuentos” y en el Congreso de IBBY en Copenhagen - 2008 con la ponencia “En búsqueda de identidad: la presencia del legado cultural y étnico en la literatura Infantil Chilena”.

También en Asunción Paraguay, con el seminario “El Cuento como Instrumento Educativo”, Feria del Libro, Asunción, Paraguay 1993

Es Secretaria del Directorio IBBY-Chile. 1990-1992. Presidenta IBBY-Chile 2004-2005. Vice-presidenta 2008 a 2009 y Presidenta desde el año 2010 a la fecha.

Realiza encuentros con niños y niñas en actividades de promoción de la lectura, a través de conversaciones con ellos, lectura y narración de cuentos. También con adultos en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago.

Algunas de sus obras: Alas Doradas y otros cuentos para conversar. Editorial Patris, Santiago. 1986. La Ovejita y otros cuentos para conversar. Editorial Patris, Santiago, 1987. El Caracol sin Casa y otros cuentos para conversar. Editorial Patris, Santiago. 1988. El Reino de los Aurus. Editorial Patris, Santiago. 1988.

El Secreto de la Caja Blanca y otros cuentos para conversar. Editorial Patris. 1990. El Pequeño Zorzal. En Antología IBBY, Ediciones SM, Santiago. 1991. Cuentos para Conversar y guía del educador SENAME, Servicio Nacional de Menores. Editorial Patris 1992. Edición restringida no comercial, para uso exclusivo del SENAME.

Guía para padres y cuentos para conversar. Asociación Chilena de Seguridad- SENAME, Servicio Nacional de Menores. Editorial Patris, Santiago 1994. Edición restringida no comercial para uso exclusivo de la Asociación Chilena de Seguridad. El Trompo de Navidad. Editorial Patris. Santiago 1996

El Chanchito Alcancía. Editorial Patris. Santiago 1997. En Chile en cuentos. Antología IBBY. Ediciones MN 2011. Cuentos de bosques, ríos y lagunas. Editorial Patris 2002.

Reconocimientos: PREMIO LISTA DE HONOR IBBY por texto e ilustración, Mención Honrosa Concurso de ilustración UNESCO, Noma Japón 2002. Premio Lista de Honor IBBY 2004 por su libro Cuentos de bosques, ríos y lagunas.

Cuentos para conversar, libro que incorpora nuevos cuentos de la autora a los ya conocidos, como Alas doradas, El caracol sin casa, Ladybird y sus lunares, entre otros.

Recoge dulces historias y además ofrece una guía para los padres que quieran gozar de la lectura junto a sus niños, y destinar un rato diario a estar juntos y conversar. Aporta una breve explicación de cómo narrar cuentos, tiene preciosas ilustraciones y excelente contenido. Es un libro que debiera estar en todos los hogares.



Manuel Quevedo Méndez