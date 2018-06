Nacional 10-06-2018

María Jimena Pereyra ignoró a Carolina Soto en su visita a "Rojo"

Un incómodo momento se vivió en el capítulo de este jueves de "Rojo", cuando la ex participante y cantante Carolina Soto visitó el estudio para mostrar su música y hablar de su experiencia en el programa.

Sin embargo el recibimiento que le dio María Jimena Pereyra, una de las coach del espacio, no fue el más amistoso.

Previo a la aparición de Soto, el conductor Álvaro Escobar pidió a los ex participantes que definieran en una palabra a su ex compañera. "Artistaza" y "mucho talento" fueron algunos de los conceptos que utilizaron.

Cuando llegó el turno de Pereyra, esta se hizo la distraída y realizó un gesto negativo con la cabeza, pero ya estaba siendo enfocada por lo que tuvo que decir algo de manera forzosa. "Festivales", fue su presentación para Soto.

En la época del programa original Soto y Pereyra guardaban una buena relación de amistad, la cual hoy está quebrada.

Mientras Carolina Soto realizaba su presentación y sus ex compañeros la aplaudían, María Jimena Pereyra miraba su celular sin prestar atención a lo que pasaba en el escenario. Más tarde, abandonó el estudio.