Nacional 14-03-2017

María José Illanes y su rol en "La Colombiana": "Tengo un doctorado en villanas"

La actriz de TVN conversó con Emol sobre Trinidad, la antagonista de la historia que tiene como protagonistas a Felipe Braun y Eli Minotta, y se ha conseguido positivos resultados de rating.

Daniela en "Te doy la vida", Victoria en "El regreso" y Adriana en "Dos por uno". Esos son algunos de los personajes para los que la actriz María José Illanes ha tenido que convertirse en villana. Y ahora, para su rol como Trinidad Valle en la nueva teleserie de TVN, "La colombiana". En la producción que debutó el miércoles con buenos resultados de rating y llamando la atención en redes sociales, Illanes interpreta a la ex mujer del almacenero Pedro Watson (Felipe Braun), un hombre al que dejó junto a sus hijas para acceder a una mejor vida. Algo que encontró junto a Juan Pablo Zúñiga (César Sepúlveda), quien le acaba de pedir matrimonio. A pesar que el futuro de Trini se vislumbra brillante, el asunto se complica cuando la vecina de Pedro, Ángela Vicario (Eli Minotta), entra en escena. Porque la joven doctora colombiana, quien se presenta como la nueva polola del almacenero, le hace cuestionarse su relación con su ex marido y esto la lleva a cometer equivocaciones al momento de actuar. Porque, obviamente no sabe que la misión inicial de Ángela es generarle celos y que la pareja retome su vida juntos.

Durante un corto receso en las grabaciones de la teleserie, Illanes cuenta que una de las cosas que más le ha gustado del personaje es que no fue planteado como una villana en un comienzo, sino que estos atributos van apareciendo durante el desarrollo de la producción. "No es una villana malvada de esas malas que me ha tocado interpretar antes", dice y explica: "Es una antagonista, pero se va a ir poniendo villana por sus acciones". Además, explica que considera que Trini es diferente porque no tiene un problema psicológico ni una patología que la lleve a ser así.