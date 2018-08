Opinión 12-08-2018

María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997

Continuando con la biografía de las 100 mujeres más relevantes de la historia de Chile, esta semana hablaré sobre la ganadora del Premio Nacional de ciencias exactas 1997; María Teresa Ruiz González.

Nació en Santiago el 24 de septiembre de 1946 y de pequeña recuerda un momento de su vida que le marcó la vida para siempre y es que siendo una niña sus padres tenían la costumbre de comprarle juguetes pero no entregándoselos en su manos, si no escondiéndolos dentro de los que ya tenía: “no sé si esto lo hacia mi padre o mi abuela materna, pero eso me dio la idea de que el mundo estaba lleno de tesoros por descubrir” (señala). Un día descubrió que en el Cerro Calán se hacían prácticas de verano de astronomía: “Yo no sabía nada sobre ese tema, pero junto a un pequeño grupo de compañeros participamos. Al final nos dieron una pincelada de conocimientos astronómicos y nos regalaron un viaje al observatorio Tololo”.

En ese lugar, en medio del Valle del Elqui se enamoró para siempre de la astronomía: “Teníamos que apuntar el telescopio para observar y yo no tenía idea de nada. Un compañero me dio un mapa del cielo para que comenzara a identificar las constelaciones y así ubicarme en el cielo. Estaba en eso cuando de repente logre observar la vía láctea. Era una noche oscura y sin luna y se veían todas las estrellas. Eso fue como un flechazo. Ahí me dije: esto es lo que quiero seguir haciendo en mi vida y desde ese momento puse todo mi esfuerzo en ello”.

En 1971 obtuvo la Licenciatura en Astronomía de la Universidad de Chile y a continuación estudio un doctorado en astrofísica en la Universidad de Princeton trabajando primero en el Observatorio Astronómico de Trieste, en la Universidad Autónoma de México y desde 1979 hasta la fecha es académica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.

Con respecto a la astronomía ha señalado: “ella tiene un carácter muy especial para mí, porque junta de manera extraordinaria lo que es típico de la ciencia con lo humano y las tremendas preguntas sobre la trascendencia, de dónde venimos y cuál es el lugar que ocupamos en el universo”.

Hablar de los numerosos premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera no va al caso en este pequeño artículo, solo basta señalar, y como dice el título, que en 1997 se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de ciencias exactas en la historia de nuestro país y esto debido a que ese año descubrió la primera enana café que se conoce en el mundo (una estrella enana es un objeto estelar que no posee luz propia). A realizar este hallazgo señalo recordar esa sensación que tenia de niña al descubrir los regalos que le escondían sus padres. “siento que esa fue la sorpresa más grande que he tenido en mi vida profesional y al recibir este premio tuve la satisfacción de que las cosas que estaba haciendo estaban cobrando sentido” y junto a esto enfatizo que el hecho de ser mujer nunca fue motivo para bajar los brazos y seguir profundizando en sus investigaciones: “A mí nunca nadie me dijo que por ser mujer había algo que no podía hacer, para mí no era tema que la astronomía o la ciencia no era cosa de mujeres”.

Para otorgarle el Premio Nacional de Ciencias Exactas, el jurado tomo en cuenta: “el impacto internacional de sus trabajos en el campo de la Astronomía, en particular sus estudios sobre las estrellas enanas de baja masa, entre los que se cuentan el descubrimiento de una supernova en el acto de explotar, el descubrimiento de la enana café ya mencionada en la inmensidad del sistema solar y en la importante contribución en la formación de innumerables estudiantes de astronomía a lo largo de su carrera docente y la comunidad científica chilena”.



(Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia Y geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS)