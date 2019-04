Opinión 03-04-2019

Marina quiso estudiar en el Instituto Nacional

Después que la opinión pública conociera los resultados de un proceso de votación que se realizó en el Instituto Nacional con la finalidad de que todos (as) los (as) miembros de comunidad educativa, decidieran si el liceo seguía siendo mono género o ampliaba la oferta educativa a niñas, las respuestas no se han hecho esperar, pues el 54% de los votantes, prefirió siguiera siendo masculino. Los votantes convocados fueron 8.825 entre docentes, asistentes, apoderados, directivos y estudiantes. Los sufragios fueron contabilizados de acuerdo a la representación que tiene cada estamento en el Consejo Escolar.

Lo inaceptable es que esto ocurra en los tiempos actuales, cuando toda la evidencia mundial indica que el camino lógico es avanzar hacia la apertura de espacios con mayores niveles de interacción social, pues en la diversidad hay una riqueza incuestionable.

Curioso es que los profesores (as) y estudiantes apoyaran la moción de convertirse en un liceo mixto, en tanto que los asistentes, apoderados (as) y los directivos se opusieron. Difícil saber con certeza cuales son las razones de fondo para votar en contra de una medida que tarde o temprano se hará realidad. No tenemos las certezas, sí ciertas sospechas o hipótesis que indicarían que detrás de ese voto secreto se esconden los verdaderos discursos de las personas y velados mecanismos de discriminación de género. Es difícil de comprender por qué los propios padres y madres cierran las mismas oportunidades de desarrollo para sus hijas. Sin embargo, lo más inexplicable, es que sean los propios directivos (as) del prestigioso Instituto, quienes pongan barreras e intenten frenar el hecho natural de que la educación sea mixta.

El año 2016, Marina Ascencio de 11 años escribió a la presidencia del país y al Rector del Instituto Nacional pidiendo ser admitida, denunciando la educación sexista y su imposibilidad de postular al liceo emblemático: “Hombres y mujeres somos iguales en una manera intelectual, no inferiores ni superiores, sino que iguales”, decía Marina quien con su corta edad mostraba una claridad abismante.

Digo que este hecho es curioso, increíble como sacado de otra época en que se demuestra que siempre los espacios, los derechos se han logrado con la decisión, lucha y acción de visionarios (as). Hagamos un poco de historia: En el siglo XIX, no fue fácil abrir estos espacios, fue necesario desmitificar prejuicios y creencias profundamente arriagadas en mujeres educadas bajo el prisma clerical, que incluso veían como una amenaza que otras se educaran, sin embargo, hubo pioneras que así como -Marina Ascencio de nuestra época-, que pusieron en jaque y tensión al modelo de época establecido, me refiero a Martina Borgoño, escritora, Matilde Throup, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez las primeras en recibir el título de médico Cirujano, en Latinoamérica. Por anécdota sabemos que Eloísa, de solo 16 años debía asistir a clases acompañada de su madre, fue una alumna ejemplar, científica que probaba, ensayaba y analizaba las conclusiones.

El Instituto Nacional, con más de 200 años de historia, es el baluarte de la educación pública en Chile. Marina, en su accionar no solo se representaba a sí misma, sino a cientos de mujeres que poseyendo las mismas capacidades, interés y motivación para formarse en un establecimiento de alta exigencia académica, no tienen la oportunidad siquiera de postular al liceo emblemático.

Imaginen el país que hubiésemos concebido igualando la cancha para hombres y mujeres con el ingreso por mérito sin distinción de género. Del Instituto Nacional, han egresado 16 presidentes de la república, cientos de científicos, artistas, y líderes de la economía, y las ciencias. ¡Qué distintas sería nuestra historia hoy con más mujeres en el Instituto Nacional!… Pero nunca es tarde. Este es el inicio de un debate que finalmente deberá decantar en el sentido común, porque estoy segura en el corto tiempo también el Liceo Uno, El Liceo Carmela Carvajal y el Liceo Siete recibirán en sus aulas hombres. Es grato comprobar que visionarios (as), ya implementaron en Linares, hace décadas la educación pública y privada en mixta.

Marina y tantas otras niñas, no pueden seguir esperando y son precisamente las autoridades del Instituto Nacional las llamadas a promover este cambio, pues los directivos escolares son las personas claves para impulsar las innovaciones. Su función es movilizar a la comunidad tras metas compartidas, porque los docentes directivos influyen en la creación o modificación de la cultura escolar, por eso, es especialmente grave que los líderes del Instituto Nacional no hayan estado a la altura de nuestros tiempos y desatendido sus deberes ético-profesionales como es contribuir con una amplia visión a la construcción una sociedad mucho más Justa, equitativa y meritocrática.







(Isabel Rodríguez Pincheira, directora Liceo Bicentenario Valentín Letelier)