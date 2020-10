Opinión 20-10-2020

Marineros de universos





Vengo de un lugar donde no hay edad

Donde el furioso sonido del tiempo

Resbala exhausto entre los acantilados pliegues

En la noche de los siglos

Vengo de un lugar donde ideal y objetividad

Son dos conceptos para un solo significado

Donde la frustración no alcanza a madurar

La intuición se cristaliza en sueños reales

Y la tristeza muere de angustia

Yo vivo aquí y vivo allá



De aquí amo la sabiduría que encierran mis ojos

El murmullo incesante del silencio

El crepitar sereno de los bosques

Amo acariciar el plumaje de las aves

Y mirar la alegría del hombre

Que nadie nota al pasar



De allá me brota agua por las manos

Que lava las lágrimas sueltas del cielo

Así que ven marinero de universos

Hay mares rotos que reparar

Somos faros en la oscuridad amarga

Y por la mañana las olas nos dibujan

Sonrisas cargadas de libertad







(Carlos Wistuba)