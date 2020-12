Opinión 05-12-2020

MARIO EDUARDO AMPUERO HIDALGO, HOMENAJE DE ALTO VUELO PARA UN GRAN AVIADOR





Mario Eduardo nació el día 20 de diciembre de 1940 en la ciudad de Curicó, al alero de una familia de tradición molinera, siendo su Padre Don Gonzalo Ampuero Valenzuela y su Madre Doña Lía Elena Hidalgo Hidalgo.

A inicios del año 1942, la familia Ampuero Hidalgo se traslada de manera definitiva a la ciudad de Linares, mientras desarrollan actividades agrícolas y de la industria molinera. El niño Mario inicia sus estudios en el Colegio Amelia Troncoso, posteriormente en el Instituto Linares, en el liceo Manuel Blanco Encalada en Talca, terminando el colegio en el Liceo de Hombres de Linares.

En su vida personal, contrae matrimonio en marzo de 1963 con la Sra. Fresia Rubilar Burboa, conocida en Linares por sus obras en instituciones sociales y de voluntariado, actividades que desarrolla hasta el día de hoy.

Don Mario participó activamente durante toda su vida en grupos linarenses ligados a la Agricultura, Pesca y Caza, y particularmente algo que lo motivó desde niño; eso fue su pasión por la Aeronáutica.

Dos Hechos en su vida marcaron esta pasión; el primero siendo niño y junto a otros pequeños de la ciudad, fue seleccionado para volar en el “Canela”, un Douglas DC-3, en ese entonces el avión Presidencial y en el que viajaba a su ciudad natal el Presidente Don Carlos Ibáñez del Campo, aterrizando en el Aeródromo Municipal de Linares.

El segundo hecho que marcó y gatilló su decisión de ser piloto, haber participado en la búsqueda y hallazgo junto a unidades del Ejército de Chile, de los restos del avión Douglas DC-3 de la entonces Línea Aérea Nacional, siniestrado en las cercanías del Cerro “Las Lástimas”, en la cordillera de Linares, donde no hubo sobrevivientes y en el cual pereció la totalidad del equipo de fútbol Green Cross de Temuco, el 3 de Abril de 1961.

A inicios de la década de 1970, Don Mario inicia su curso de Piloto Privado, a la par de un grupo de Linarenses, en el Club Aéreo de Linares bajo la mirada y supervisión del Instructor Don Carlos Gidi.

Tan pronto inicia este curso y nueva actividad, entrega ayuda a su Institución y otras. Fueron años de intensa actividad aérea en el país, incluso participa en las operaciones del entonces vecino Club Aéreo de Panimávida, ocupando el puesto de Vicepresidente y manteniendo las operaciones junto a otros pilotos locales, sobre todo con la crisis económica que empezaba a azotar a varios países a fines de la década de 1970, y comienzos de 1980.

En esos años la Aviación civil chilena y otros países de la región, disminuyeron sus operaciones, por la escasez de repuestos y costos asociados, que llevó a un gran porcentaje de Clubes Aéreos y sus pilotos a bajar sus actividades, incluso algunos cesar sus vuelos para siempre. Mario Ampuero, fue uno de aquellos, que durante 4 años (1978-1982) debió plegar sus alas, priorizando a su familia y dejando pospuesto el vuelo que tanto le apasionaba.

Fueron años de ir a las afueras del Aeródromo de Linares a mirar despegar los aviones, de perder la vista en el cielo escudriñando el lejano ruido de un motor y descubrir un pájaro de metal surcando el cielo, con su aviador desde su interior, para que ese entusiasmo se mantuviera vivo.

Mantenía Manuales de Aviación, algunas fotos y antiguos Instrumentos, como tesoros invaluables, y de vez en cuando repasaba las cartas de navegación, soñando que algún día volvería a emprender el vuelo.

Fue finalmente en diciembre de 1982, que llegó a su casa la nueva Directiva del Club Aéreo de Linares, cuyo plan era revivir la institución, y lo invitaron a participar, reactivarse y recuperar su Licencia de PILOTO.

Junto a ese grupo de amigos, levantaron el Club Aéreo de Linares y el Aeródromo Municipal.

Una dosis de vida, de energía y desde ese día, no descansó un solo día, en pos de esta actividad que lo marcó para siempre. Ya volando de nuevo, fue el encargado de la Comisión Aeródromo, donde puso en práctica su profesión, despejando el predio, realizando siembras anuales que dieron recursos para la institución.

Siembras de trigo, raps y otras variedades anuales, entregando matices de colores que se mezclaban, con las Operaciones Aéreas.

Como parte de la Directiva y también a cargo de la Tesorería, la Institución fue gestionando actividades por todos los Linarenses recordadas: vuelos populares para Fiestas Patrias y 12 de Octubre, Festivales Aéreos con la presencia de la naciente Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones de la FACH, paracaidismo, etc.

En su Presidencia del Club Aéreo de Linares, implementó 4 cursos de Pilotos Privados, muchos de los cuales hoy siguen volando, algunos de ellos como Pilotos Comerciales, actualmente Capitanes de Líneas Aéreas, compra de material de vuelo para la Institución, mantención del Aeródromo y sus instalaciones, logrando ser una Corporación autosustentable, incluso con mantenimiento propio y dando servicios a terceros.

Desarrollo de eventos, como Asambleas a nivel Nacional, organizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil y Federación Aérea de Chile. Base de Operación de Empresas ligadas a la Fumigación Agrícola para la zona.

Desarrollo de los primeros vuelos turísticos a la comuna de Linares, recepción de autoridades Nacionales, Evacuaciones Aeromédicas, Campeonatos de Aviación, Patrullajes Forestales. Forman parte de tripulaciones maulinas cruzando la cordillera creando lazos con pilotos e instituciones argentinas: participación en recuperación y patrocinador de Clubes Aéreos desactivados, como Cauquenes y Pichilemu.

Amigos e Instituciones recuerdan a Mario Ampuero, quien dejó un legado que perdura en la retina de todos los que quieren esta actividad, incluso personas que no lo conocieron en vida, aún comentan su personalidad: mezcla de agricultor y piloto, profesional auténtico, siempre dispuesto a entregar, sin recibir nada a cambio.

Mario Eduardo Ampuero Hidalgo, falleció el día 18 de octubre de 1997, en su casa y campo a un costado del Aeródromo Municipal de Linares. Despegó de este mundo, siendo el Presidente en ejercicio de su querido Club Aéreo, cosechando la Amistad Aérea de toda la comunidad Aeronáutica y su ciudad.

Los Aviadores de Chile, rindieron un homenaje el día de su adiós, pintando los “Halcones” de la FACH una cruz sobre la ciudad y sobre volando el cementerio en cerrada Formación, más de 30 aviones pertenecientes a instituciones aéreas y particulares, desde Rancagua a Chillán rindiendo el homenaje a un Aviador, que despegó, a formar parte de esa Escuadrilla de Pilotos Celestiales, que vuelan por siempre y nos protegen.

Su avión surca los cielos de esta tierra, ciudad que lo adoptó con solo 2 años de vida y que siempre dijo: Linares es mi tierra y e ella me quiero quedar.

Hoy aterrizar en el renacer de su amado aeródromo, para acompañar su hijo Gonzalo, piloto y actual presidente del Club Aéreo de Linares, con motivo de la reinauguración del nuevo aeródromo de esta ciudad. (Fotografía: gentileza de Gonzalo Ampuero Rubilar)



(Manuel Quevedo Méndez)