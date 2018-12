Nacional 21-12-2018

Mario Farren defiende "conservadurismo" del sistema bancario chileno: "Es mejor que erremos por el lado del exceso"

- En su exposición el viernes pasado en La Moneda, el Premio Nobel de Economía 2003, Robert Engle, abordó el sistema financiero chileno y sostuvo que los principales bancos del país "se manejan de forma muy convervadora". En ese sentido, el economista afirmo que "son quizás sobre conservadores y hay espacio para hacer algo, siempre y cuando los bancos no se sientan como que están siendo presionados por las regulaciones, quizás podrían ser motivados a tomar un poco más de riesgo". Tras las palabras de Engle, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren, defendió el actual sistema y fue enfático: "En esto creo que es mejor que erremos por el lado del exceso".

No obstante, tras presentar el Informe de Endeudamiento 2018, Farren valoró la opinión del economista estadounidense y aseguró que "me habría preocupado muchísimo si el Nobel hubiera dicho que la banca chilena no es conservadora”. "La palabra conservadurismo está cargada con una opinión respecto de que sería excesivo eso", afirmó el superintendente, añadiendo que "yo creo que el hecho de que la industria financiera, la banca en Chile, haya tenido un periodo de unos 34 o 35 años desde su última crisis, habla muy bien de la calidad de la industria financiera de Chile, de la supervisión bancaria y del manejo macroprudencial que se hace en el país". Sobre lo anterior, el titular de la SBIF sostuvo que "es algo con lo que tenemos que estar muy conformes" y agregó que "es muy difícil acertarle al punto medio exacto entre sí ser muy conservador o poco conservador". En ese sentido, Farren explicó que la opinión de Engle se basó en estimaciones de precios de mercado y de acciones de algunos grupos bancarios que se transan en la Bolsa, entre otros aspectos. "Tiene una metodología que no es la que tradicionalmente usamos y por lo tanto eso es un elemento que hay que tener presente", comentó. No obstante, aseguró que su planteamiento se puede tener presente al momento de abordar temas como la velocidad a la cual convergerán hacia Basilea III, que plantea mayores niveles de capitalización de la banca y de la industria financiera. Y sobre el sistema actual, sostuvo que "tenemos que cuestionarnos, revisarlo, tenemos que mirarlo constantemente, pero es algo que indudablemente ha contribuido a la prosperidad, al desarrollo del país. No hay peores crisis que aquellas que involucran al sector financiero". Así, recordó el impacto a nivel global que tuvo la crisis subprime de 2008. "En Chile sólo tuvimos disminución de la actividad, fundamentalmente porque el sector financiero no se vio afectado, es algo que hay que mirar por el lado de lo que ha significado tener un sistema financiero estable", señaló el superintendente.