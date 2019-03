Opinión 19-03-2019

Mario Oltra Jiménez -----inolvidable

Recuerdo como si fuera ayer cuando junto a otro gran amigo (Fernando Cancino) llegaron desde San Javier a integrar nuestro grupo, haciendo desde el primer instante el aporte importante de amistad que caracteriza al Centro Cultural, cuyo objetivo es apoyar y realizar eventos relacionados con la cultura en nuestro Linares .Desde la primera reunión Marito demostró ser una persona muy especial, la reunión la hizo más amena y entretenida con el Don de su preciosa voz que Dios le legara y así entre Tonada y Verso nos hablaba de su San Javier querido ,Marito era de un carisma fuera de serie, unido a ¡tantas cualidades¡ que lo hacían único ,caballeroso, humilde, sencillo ,siempre dispuesto a ayudar, viajaba a todas las reuniones a pesar de sus múltiples compromisos ya sea en moto, o en otro vehículo desde su Ciudad, dando un ejemplo de responsabilidad única.

Hace unos días, como orgulloso presidente de nuestro Centro Cultural y con un dolor en el alma me tocó despedirlo, ante su familia que lloraba su partida ¿Qué se podía decir? Ante una despedida apoteósica de su querida ciudad, que reconocía, que ese iba uno de sus más queridos y brillantes colaboradores y es aquí que dije lo que siempre he creído la muerte solo es vencida por el olvido y personas como Marito que han dejado huellas tan profundas de entusiasmo, cariño y amistad Jamás se olvidan y estoy seguro que Su nombre se inmortalizará en alguna plazuela, calle o población, como ejemplo a las futuras generaciones que tienen que saber de este SanJavierino de excepción; que solo supo dar alegría con su preciosa voz y como persona mucho amor.

Para los del Centro Cultural, ya no serán lo mismo las lindas y ricas mateadas en Abránquil en la casa de Valentín Ferrada (otro gran miembro del Centro) que ya no contarán con su alegría, con su entusiasmo y con su gran voz, pero estoy seguro que en un rincón del alma de cada uno estará el recuerdo imborrable de este amigo de hoy y de siempre.







(Mario Villagrán, Centro Cultural Maule Sur)