Nacional 02-06-2018

Mario Sepúlveda contra Luis Jara por hacerse pasar por uno de «los 33 mineros»: «Es feo lo que hizo»

El animador y cantante Luis Jara narró un controvertido episodio de su vida en el matinal «Mucho Gusto», durante la edición del miércoles. Según él, deseaba ingresar al exclusivo sector V.I.P. de una fiesta en Las Vegas y un guardia de seguridad se lo impedía. Decidido a entrar, dice que entabló una conversación con personas, que al igual que él, esperaban para ingresar. «Yo me pongo a conversar con ellos: ‘Do you speak english? You know who I am? I am one of the miners. I come from Chile». De este modo, relató cómo alcanzó el éxito aquella noche gracias a la ingeniosa idea de suplantar la identidad de Edison Peña, uno de los 33 mineros rescatados de la Mina San José en 2010. Esta curiosa declaración generó la molestia de uno de los verdaderos afectados en la tragedia que paralizó al país hace ya casi una década. Mario Sepúlveda, el denominado «líder de los 33» hizo sus descargos SoyCopiapó. «Feo lo que hizo, no corresponde», señaló. «Duele mucho, porque al final los únicos afectados somos nosotros, que estuvimos 70 días ahí abajo, peleando, discutiendo, arreglando diferencias y tratando de sobrevivir... haciendo una pega extraordinaria. Cuántos se han limpiado la boca con nosotros». «Por supuesto que no es bonito, es como que yo mañana vaya a Megavisión a hacerme pasar por Lucho Jara (...) que alguien se haga pasar por mi persona o por cualquiera, no corresponde, si cada uno tiene su vida», enfatizó Sepúlveda. La historia del derrumbe de la Mina San José, que dejó atrapados bajo tierra a los trabajadores durante 70 días, fue conocida en todo el mundo e incluso se adaptó al cine, con la actuación de Antonio Banderas.