Crónica 25-06-2022

Marketclean: Cuando desde Linares abrirse a las alianzas da paso a un emprendimiento exitoso

- Sus inicios fueron como dj, luego y hasta hoy un exitoso conductor radial en estaciones locales, lo que ha complementado con la puesta en marcha de un negocio local donde abre puertas a otros comerciantes de la zona estableciendo alianzas estratégicas para fortalecer su negocio de venta de productos de limpieza para el hogar.





La pandemia nos ha dejado lecciones de superación, momentos difíciles, situaciones complejas, pero por sobre todo nos ha enseñado que con empuje, creatividad y apertura, se puede salir adelante.

Es el caso en Linares de Miguel Ángel Cofré, el conocido conductor del programa radial “Maldito Despertador”, que en el último tiempo, y asesorado por el Centro de Negocios Sercotec Linares, operado por la universidad Santo Tomás Talca, ha fundado Marketclean; un emprendimiento dedicado a la venta de productos de limpieza e higiene para el hogar a precios muy por debajo de las grandes cadenas, lo que lo ha llevado a conquistar una importante cartera de clientes.

“La idea surgió precisamente en medio de la pandemia. Me di cuenta que la cosa se venía complicada y pensé en algún negocio que pudiera ser un ingreso extra pero que no significada un riesgo mayor en su inversión, y vi que muchos buscaban productor para poder mantener la limpieza en el hogar, asegurar un ambiente limpio y adecuado para convivir en un tiempo en que la gente debía permanecer en sus casas si muchas veces poder salir por el alto nivel de los contagios. Y así llegué a decidirme por la venta de este tipo de productos”.



Miguel Ángel ha tenido la sabiduría de no cerrar las puertas a quienes no sólo ofrecen un consejo para fortalecer el negocio, sino que además, la capacidad para abrir las puertas a otros emprendedores de la zona y establecer alianzas estratégicas en la comercialización de sus productos.

Esta cadena virtuosa le ha permitido obtener los frutos necesarios para hacer crecer su negocio y comenzar a pensar en una sucursal en el mediano plazo.

“Yo soy de este barrio, la gente me conoce y me siento querido por mis vecinos, que no solo me han dado una palabra de aliento, sino que también prefieren mis productos y con ello ha ido creciendo mi negocio”.

Pero este emprendedor, que llegó al Centro de Negocios Sercotec de Linares, gracias al dato de otros clientes ha podido aprovechar “los diferentes cursos online y asesorías que le han entregado los profesionales desde que tomé contacto con ellos. Ha habido una asesoría integral; pero más importante aún, un acompañamiento personalizado, lo que agradezco mucho porque ha sido clave para avanzar en in consolidando mi negocio, desde conocer mi negocio, definir mi público objetivo, formalizarme y ahora ya estar funcionando y con buenos resultados”, comenta este cliente del Centro de Negocios de Linares.

Quienes deseen poder conocer más o encargar sus productos, y recibirlos también por delivery, pueden seguir la cuenta @marketcleancl en Instagram o dirigirse a su local en calle Yumbel esquina Rengo en Linares.