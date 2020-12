Nacional 26-12-2020

Marlen Olivarí reúne firmas y se inscribirá como candidata a alcaldesa de Viña del Mar: "Soy independiente"

Más de 700 firmas consiguió reunir Marlen Olivarí, con lo que ya está en condiciones de presentar su candidatura a las elecciones municipales de Viña del Mar. La ex rostro de televisión aclaró que "soy independiente y los vecinos de Viña así lo saben y sienten. Quiero construir una campaña y una alcaldía inclusiva para todos los que quieran poner a Viña en el centro del trabajo. De esta forma, si hay fuerzas políticas que quieran sumarse a este espíritu estaría honrada en trabajar colaborativamente. Eso merece la ciudad, puntos de encuentros y fuerza para avanzar", según declaró a El Mercurio de Valparaíso.

Consultada por qué no va, por ahora, apoyada por ningún partido, Olivarí apuntó que "mi principal motivación y decisión es acercarme a los vecinos de Viña del Mar, lo que me resulta gratificante, porque soy de Viña y quiero que nuestra ciudad se fortalezca a pesar del momento difícil por el que estamos pasando. Para fortalecer Viña, activar su economía, lograr seguridad en sus barrios y calles, protección y desarrollo necesitamos conversar, dialogar y sin duda en este desafío los partidos políticos son muy importantes, pero este encuentro y conversación debe hacerse desde los intereses de la ciudadanía, de los vecinos. Es por esta razón que he optado como primera tarea conversar con mis vecinos para conseguir su respaldo. Esta es la forma de recuperar la credibilidad de la política con todos, pero desde las necesidades de Viña". Dentro de sus ya confirmadas contrincantes estará Andrea Molina, quien va en representación de Chile Vamos.