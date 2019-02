Editorial 15-02-2019

Más allá de los incendios forestales

Por estos días estamos siendo permanentemente informados de la ocurrencia de incendios forestales en distintos puntos del país. Pero este fenómeno por momentos se toma también el Maule y nuestra provincial. El asunto es que esta “moda” de los incendios forestales que tanto daño nos causa, no nos puede alejar de nuestra realidad, que es la prevención constante que debe existir en el hogar y de nuestros buienes. Quizás ha pasado inadvertidopero. ¿Han notado la seguidilla de incendios en locales comerciales, hogares y edificios que han ocurrido estos dias?. Y surge aquí la pregunta. ¿Desde cuándo no revisa el circuito eléctrico de su casa o negocio?. Quizás piense que todo anda bien, lo que sería perfecto. Pero por favor no se confíe, ni deje para lamentar mañana lo que puede cuidar y proteger hoy. La idea es no alarmar, pero si y de todas maneras, prevenir. Tan simple como eso. No quisiéramos estar llenando estas páginas con noticias lamentables ni publicando fotografías de bienes que de seguro mucho les ha costado obtener y con no poco sacrificio de seguro. Estas fechas de verano son especiales para poder dedicar el tiempo suficiente a un tema como este y no verse agobiado cuando llegue marzo. Tome las providencias del caso, resguarde sus bienes, pero principalnente, proteja a los suyos.