Opinión 19-01-2017

Más botellas de Vino

Es sabido que una de las drogas más letales para el hombre es la egolatría, tan dañina que ha derribado imperios sobre las mediaguas moribundas e infinitas, daños colaterales le llaman los gringos, donde la ebriedad que deja el vino no se compara con ella.

Debo decir entonces que tengo una carta firmada por Huidobro, donde me dice que no hay tiempo que perder. Tengo otra de Estanislao Candía, donde el viejo revela todo su dolor inadvertido.

Tengo una copia invisible de “La Odisea”, autografiada por el puño y letra de la voz de Homero, donde me dice: “canta hombre canta, a pesar de la historia canta”, claro, que debo señalar tristemente, que esto nadie me lo cree, a pesar que las notas ungidas en aquel puñado de huesos a la intemperie, siguen allí aguardando.

Nos vanagloriamos de esto y de lo otro, de que la vida y que la historia y que la prehistoria, de que el legajo original y el plagio increíble, sabiendo que después de la derrota o la victoria destinada, ya nada importa. Qué daño puede hacer un vaso de vino en la memoria que aguarda, si no somos capaces de hablar de lo que en realidad ha sucedido, escondidos tras una fecha irrepetible, sin el coraje de aguantar la barbarie en la propia ceguera, por miedo a perder el privilegio y ese golpetear de puertas sobándole la espalda al que se viste de vencedor sin ningún asco ni remordimiento, para no quedar mal ni con dios ni el diablo, cómo saben, cómo saben, cómo saben.

(Ah!, por si acaso, el vino era de Villa Alegre, le consultamos a Teobaldo Loyola y confirmamos la procedencia. Aunque demoramos algunos días en esa investigación ya que el hombre estaba inubicable. Claro, después nos enteramos que se le había quedado el teléfono en el campo, pero apenas pudo, envió un mensaje vía facebook, por lo que ahora el tema ya se ha tomado las redes sociales, situación que no deja de llamar la atención… venaiga no).

Nos vanagloriamos de esto y de lo otro, es cierto, pero en realidad, honestamente, a la luz de acontecimientos, ¿qué sabemos? Nada, si apenas enhebrar un texto y balbucear unas cuantas palabras aprendidas usando el trabajo de otros que parieron antes nuestro visceral discurso, claro que para entender y defender eso necesitamos talento, y como dijo Gonzalo Rojas: “No tenemos talento, no tenemos talento” ( Ah!, debo decir que de este bello poeta, también tengo una carta inventada)

En relación al vino les diré que sabemos de los mostos que se han bebido en Chile, en las mesas intocables, por eso prefiero la caña en la mesa del clandestino de la señora Rosalía, puesto que ella nunca falla, porque de allí viene el vino, de sus manos campesinas mil veces explotadas y mutiladas, de allí mismo de donde nació una vez para apaciguar los dolores. Porque ahora, es fácil agazaparse en las delicias de la vida, sin meditar en la tremenda historia de dolor que hay detrás.

Quelentaro dice: (esto está grabado de su voz) “La trilla es muy bonita cuando andan otros trillando”.

Lástima que Volodia esté muerto. Lástima. Pero, qué más da si al final no es más que un camino recorrido y conversado ampliamente.

Sobre Neruda, escuché una vez decir, casi con vehemencia, a un serio conferencista, en una actividad realizada en el Salón Balmaceda de la Gobernación Provincial, (creo que fue durante los actos de celebración de los 100 años del natalicio de Neruda, no estoy seguro… es que el vino… es que el vino), que la vigilancia ejecutada por los militares durante el funeral del poeta, no fue tal, sino más bien, que ésta acción correspondió a una especie de guardia de honor que el gobierno le habría ofrecido, a modo de homenaje, a Pablo Neruda. (Hay que leer “Funeral Vigilado” de Sergio Villegas, es que hay que ir a la fuente, según dicen los que saben).

Al paso de los años y con los fragores, seguramente, ya debilitados, me pregunto, si el Conferencista, aún continúa afirmando lo mismo.

Ante ello debo dejar en claro que esta interrogante me la hago en sana salud, sin una copa en el cuerpo.



Glosario de la Nota-Respuesta

(Para que no se malinterprete, por supuesto)



- Averno: Se instaló en Chile durante muchos años, en medio de los aplausos de algunos, más encima. La verdad es que con eso no se juega… de las cortes de demonios ya sabemos demasiado, sólo hay que recordar lo que pasó en ellas.

Yo lo digo es por este asunto de la historia, que tanto preocupa. Por nada más.

- Las yeguas del apocalipsis: Creo, sería mucho mejor dejar a Lemebel tranquilo, que el hombre hizo lo suyo, no como otros que andan por ahí… en busca del mentado éxito esquivo.

- Trompetas: Bueno de esto no diré nada, aunque no faltó el poeta que vino a recomendar lo que podría hacerse con ellas, después de derribar los muros, pero la verdad es que yo no me presto para este tipo de mañosas deliberaciones, bajo semejantes jugarretas.

- Prehistoria: Algunas especulaciones sobre esto y lo otro, qué más podría ser, pues hombre. No ve que hay quienes se creen todo lo que dice la tele.

- Lemus: Lemus no / Lemuz sí. Lo que pasa es que el poeta puso el grito en el cielo.

- Vino: Qué decir, si Tito Fernández lo dijo todo.



Con los buenos deseos de siempre



Alejandro Valenzuela / Escritor, Profesor y Diácono Permanente - Moisés Castillo / poeta - José Bravo López / profesor escritor e Investigador - Antonio Lagos / poeta - Bernardo González Koppmann / poeta y profesor - Fernando Lemuz / poeta - Gabriela Albornoz / poeta - Jorge L. León Labra / poeta - Apolonio Fernández / pintor - Ramón Salgado / poeta - Gustavo Palavecino / profesor y poeta - Miguel Reyes Pincheira / escritor.