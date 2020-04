Más de 100 reclusos rechazaron el indulto conmutativo

Nacional 29-04-2020

Más de 100 reclusos rechazaron el indulto: No tienen domicilios y otros no quieren perder su trabajo en la cárcel

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, reveló este lunes que a 11 días de haber comenzado la Ley de Indulto Conmutativo, más de 100 reclusos han preferido cumplir sus penas en las cárceles y no aceptar el arresto domiciliario.

"Debo informar que han habido muchas personas, más de las que me habría imaginado, que han rechazado el indulto, sobre un centenar de personas no lo ha aceptado, algunos no tienen domicilio", señaló Larraín.

El secretario de Estado señaló, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, también reveló que los reclusos que sí aceptaron este indulto son 1.554 hasta la fecha.

Entre los motivos que han dado los reos para no aceptar esta medida de prevención -que busca evitar contagios de Covid-19- está que no cuentan con un domicilio para cumplir el arresto domiciliario y que pueden perder los beneficios ganados en la cárcel como trabajo.

"Estuve la semana pasada en Valparaíso, y había una docena de personas beneficiadas que habían preferido quedarse ahí (en la cárcel), porque si se iban afuera iban a perder el trabajo que tenían ahí, y en las circunstancias que estaban, podían salir los fines de semana. Y por tanto, prefirieron quedarse ahí y no hacer uso de este beneficio", puntualizó el ministro.